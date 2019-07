Bauke Mollema mag zich sinds donderdag officieel de nummer drie van de Vuelta a España van 2011 noemen. De Groninger, die profiteert van de dopingschorsing van de toenmalige winnaar Juan José Cobo, weet nog niet hoe hij zijn toegewezen derde plek gaat vieren.

"Of we hier vanavond champagne op gaan drinken? Nou, dan moeten we toch eerst wel winnen vandaag", zei de 32-jarige Mollema donderdag kort voor het begin van de twaalfde etappe in de Tour de France.

De renner van Trek-Segafredo eindigde acht jaar geleden in de Ronde van Spanje op de vierde plaats achter de Britten Bradley Wiggins (derde) en Chris Froome (tweede) en winnaar Cobo.

Bij de Spanjaard werden onlangs verdachte afwijkingen in zijn biologisch paspoort gevonden, waarna de internationale wielerunie UCI besloot hem uit de boeken te schrappen. Cobo maakte niet van de mogelijkheid gebruik om beroep aan te tekenen bij sporttribunaal CAS, waardoor het aangepaste eindpodium nu definitief is.

"Het zat er een beetje aan te komen hè", zei Mollema. "Wat ik er van vind? Ach, niets anders dan wat ik er vorige maand al van vond." De Groninger zei toen dat het "leuk voor later" is. "Al is dit is niet de manier waarop je het wil, door het acht jaar later te horen."

Zijn toegewezen derde plek in de Vuelta is direct het beste resultaat van Mollema in een grote ronde. Hij eindigde ook drie keer in de top tien van de Tour de France en twee keer in de top tien van de Giro d'Italia. Froome mag zich nu logischerwijs de winnaar van de Vuelta in 2011 noemen.