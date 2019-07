Rick Zabel gaat woensdag niet meer van start in de elfde etappe van de Tour de France, zo meldt zijn team Katusha Alpecin. De 25-jarige sprinter kampt met griepverschijnselen.

Zabel heeft de rustdag dinsdag in bed doorgebracht. Zijn team laat weten dat zijn toestand een dag later niet is verbeterd. Daarop heeft Katusha besloten om hem niet meer te laten starten.

Na Alessandro De Marchi, Patrick Bevin (beiden CCC), Nicolas Edet (Cofidis), Tejay van Garderen (EF Education First) en Christophe Laporte (Cofidis) is Zabel de zesde uitvaller in deze Ronde van Frankrijk.

Voor Zabel is het de tweede keer op rij dat hij de Tour voortijdig moet verlaten. In 2018 kwam hij tijdens een bergrit buiten de tijdslimiet binnen. Dit jaar stond hij op de 170e en voorlaatste plaats met een achterstand van 1 uur en 44 minuten op geletruidrager Julian Alaphilippe.

De elfde Tour-etappe begint woensdag om 13.45 uur in Albi en eindigt in Toulouse. Hoewel het parcours niet volledig vlak is, is de rit voorlopig de laatste kans op succes voor de sprinters.