Marco Minnaard is bezig aan zijn laatste maanden als profwielrenner. De 30-jarige Zeeuwse renner van Wanty-Groupe Gobert stopt na dit seizoen.

"Na zes prachtige jaren bij Wanty-Groupe Gobert is het voor mij tijd geworden om mijn andere ambities waar te gaan maken. Het is altijd mijn doel geweest om het familiebedrijf van mijn ouders voort te zetten en dat zal ik vanaf volgend jaar proberen te doen", zegt hij dinsdag in een persbericht.

"Dit is voor mij het juiste moment om deze stap te maken, zodat ik nog een aantal jaren met mijn ouders kan samenwerken en veel van hen kan leren."

Minnaard reed in het verleden twee keer de Tour de France. Hij eindigde in 2017 als veertigste in het algemeen klassement en een jaar later als 64e.

De Zeeuw werd dit jaar niet geselecteerd door de ploegleiding van Wanty-Groupe Gobert voor de belangrijkste koers van het jaar. Hij moest in plaats daarvan vorige week meedoen aan de Ronde van Oostenrijk, waarin hij op de 27e plaats de beste Nederlander werd.

Minnaard kijkt dankbaar terug

Minnaard reed voor de opleidingsploeg van Rabobank, voordat hij in 2014 de overstap naar het procontinentale Wanty-Groupe Gobert maakte.

"Ik ben bijzonder dankbaar en trots dat ik deel heb mogen uitmaken van deze ploeg. Ik kijk met veel plezier terug op de afgelopen jaren en ik wil iedereen heel erg bedanken voor alle vriendschappen en mooie en bijzondere momenten."

Een eindzege in de bescheiden Rhone Alpes Isère Tour in 2017 is de belangrijkste prijs in de carrière van de klimmer. Het was de eerste eindzege in een UCI-etappekoers van zijn ploeg.

"Natuurlijk zal ik me de komende maanden nog voor de volle 100 procent inzetten en hoop ik er samen met het team nog een paar heel mooie maanden van te maken en van de sport te genieten."