Team INEOS-ploegleider Servais Knaven genoot maandag van het optreden van zijn renners in de tiende etappe van de Tour de France. Vooral door het werk van de Britse ploeg brak het peloton in waaiers uiteen en verloor een flink aantal klassementsmannen kostbare tijd.

"We hebben de rit niet gewonnen, maar het voelt bijna wel als een overwinning", zei Knaven na de finish in Albi tegen NUsport. "Waaierrijden doe je echt samen als ploeg en dat maakt het zo mooi. Het lijkt wel een beetje op de zege pakken in een ploegentijdrit."

Team INEOS zette in de sprintersetappe al een keer aan op iets minder dan 80 kilometer van de streep, maar toen kwam de tweede groep nog terug. Een versnelling met nog 38 kilometer te gaan had wel succes, ook omdat Deceuninck-Quick Step van geletruidrager Julian Alaphilippe vol meereed.

Door de stevige wind en het hoge tempo ontstonden er breuken in het peloton en met Thibaut Pinot, Rigoberto Urán, Richie Porte en Jakob Fuglsang vielen er voorname slachtoffers. Die vier kopmannen verloren een dag voor de rustdag liefst een minuut en veertig seconden op onder anderen INEOS-leiders Geraint Thomas en Egan Bernal.

Volgens Knaven hadden zijn renners al de hele rit het gevoel dat er iets zou kunnen gebeuren. "En uiteindelijk voelen de renners zelf het beste aan wat het juiste moment is om te versnellen. Luke Rowe, onze koerskapitein, zei op een gegeven moment over de radio: 'Nu gaan we vol doortrekken.' En dat was het moment dat alles uit elkaar spatte."

'Dit zijn de mooie momenten in de Tour'

Knaven moest het resultaat van het machtsvertoon van zijn ploeg volgen via de informatie van de koersradio, omdat de televisie in zijn ploegleidersauto niet werkte. "Dat maakte het eigenlijk alleen maar spannender. We hoorden eerst dat er een gat was en vervolgens hoorden we welke renners allemaal in de tweede groep zaten."

"In de finale mochten we met de auto langs de tweede groep rijden om achter de eerste groep te komen. Al die geloste renners voorbij zien komen… Dat zijn de mooie momenten in de Tour."

Door de verrassende slag in de laatste etappe voor de eerste rustdag begint Team INEOS met een fraaie uitgangspositie aan de tweede week van de Tour. Titelverdediger Thomas staat tweede op 1.12 van Alaphilippe en Bernal is de nummer drie op 1.16.

"We hebben in de eerste tien dagen alleen twee kleine valpartijtjes gehad zonder grote gevolgen, verder gaat het perfect", aldus Knaven. "We hadden vóór de Tour niet gedacht dat we op de eerste rustdag tweede en derde zouden staan."