Laurens ten Dam zet na dit seizoen een punt achter zijn wielerloopbaan. De 38-jarige Groninger vindt het na meer dan vijftien jaar op het hoogste niveau te hebben gereden mooi geweest.

"Zeggen dat je stopt, is moeilijker dan zeggen dat je doorgaat, maar dit is mijn laatste jaar in de World Tour", zegt Ten Dam maandag in zijn podcast Live Slow Ride Fast.

"Ik zal altijd blijven fietsen, maar ik stop als prof. Ik word in november 39 en ben dan zestien jaar prof geweest. Dat had ik van tevoren niet gedacht, toen ik wielrennertje werd."

Ten Dam staat sinds begin dit jaar onder contract bij CCC. Hij moest twee maanden geleden opgeven in de Giro d'Italia en miste mede daardoor voor het eerst in tien jaar de Tour de France.

De geboren Bedumer begon zijn professionele carrière in 2004 bij Bankgiroloterij en was daarna actief bij achtereenvolgens Shimano-Memory Corp, Unibet.com, Rabobank, Belkin, Lotto-Jumbo, Giant-Alpecin, Sunweb en CCC.

Laurens ten Dam zweept het publiek op tijdens de beklimming van de Alpe d'Huez in de Tour de France van 2018. (Foto: Pro Shots)

Ten Dam boekte vooralsnog twee profzeges

Ten Dam deed tot dusver achttien keer mee aan een grote ronde. Hij verscheen tien keer aan de start van de Tour de France, vier keer bij de Giro d'Italia en ook vier keer bij de Vuelta a España.

'The Cobra Killer' behaalde met de achtste plaats in de Vuelta a España van 2012 zijn beste eindklassering in een grote ronde en hij werd daarnaast één keer negende (2014) en één keer dertiende (2013) in de Tour de France.

Ten Dam boekte met een etappe in de Koers van de Olympische Solidariteit en een rit in het Critérium International vooralsnog slechts twee profzeges, maar hij hielp Dumoulin in 2017 wel als knecht aan de eindzege in de Giro d'Italia.

De routinier kan de komende tijd in elk geval geen overwinning aan zijn palmares toevoegen. Hij kwam vorige week ten val in de Ronde van Oostenrijk en liep daarbij een heupblessure op.

"Dat was wel een klotegevoel. Ik ben blij dat ze in het ziekenhuis zeiden dat ik dit jaar sowieso nog wat koersen kan rijden, want zo had ik het niet willen zien eindigen."