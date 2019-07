Ploegleider Steven de Jongh gaat met Trek-Segafredo de rustdag in de Tour de France in met het nodige chagrijn. Zowel Richie Porte als Bauke Mollema verloor maandag verrassend flink wat tijd in de chaotische tiende etappe.

"Het is klote, we weten allemaal dat er wind was, maar we zijn op tijd verwittigd. Ik weet niet wat er gebeurd is. Het is nu een kwestie van gefocust blijven", zei De Jongh bij de finish in Albi.

Porte en Mollema waren beiden in de slotfase van de tiende rit slachtoffer van waaiers in het peloton. De Australiër en de Nederlander slaagden er niet in om in de voorste groep te blijven en kwamen ruim na winnaar Wout van Aert binnen.

"Dit kan dodelijk zijn, klaar. Ruim 1.40 minuut achterstand, wat dat betreft hoef je er weinig woorden aan vuil te maken. Het is nu kijken waar er kansen zijn wat terug te pakken. Niemand had dit zich zo voorgesteld", aldus De Jongh.

Porte en Mollema hebben behoorlijke achterstand

In het algemeen klassement vinden Porte en Mollema zichzelf nu terug op respectievelijk de 20e en 22e plaats. Beiden hebben een behoorlijke achterstand op geletruidrager Julian Alaphilippe; 3.59 en 4.25 minuten.

Trek-Segafredo heeft nog geen ritzege binnen in deze Tour. De Italiaan Giulio Ciccone werd vorige week wel tweede in de zesde etappe en droeg daarna twee dagen lang de gele trui.

De Tour gaat woensdag verder met net als maandag wederom op papier een vlakke etappe. De renners starten om 13.45 uur in Albi en finishen zo'n vier uur later in Toulouse.