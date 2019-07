Wout van Aert was maandag een beetje beduusd na zijn zege in de tiende etappe van de Tour de France. De Belgische renner van Jumbo-Visma klopte in de sprint van een uitgedund peloton verrassend een aantal grote namen.

"Ik kan het niet geloven. Ik heb alle snelle mannen verslagen in de sprint. Sorry, ik kan het niet geloven", zei hij in een eerste reactie bij de finish in Albi.

De 24-jarige Van Aert is bezig aan pas zijn eerste volledige seizoen op de weg. Hij komt uit het veldrijden, waarin hij onder meer liefst drie keer wereldkampioen werd.

Van Aert maakte eerder deze jaargang indruk met een etappezege in het Critérium du Dauphiné en werd vorige week al knap tweede achter Peter Sagan in de vijfde etappe.

"Ik heb al aardig wat gewonnen in mijn carrière, maar deze staat boven alles. Ik heb de afgelopen tien dagen mogen ondervinden hoe groot deze koers is. En dan meteen winnen bij mijn debuut... Wow!"

'1 centimeter is genoeg'

Van Aert mocht maandag voor zijn kans gaan, omdat kopman Dylan Groenewegen van Jumbo-Visma in de chaotische slotfase een van de voornaamste slachtoffers was van waaiers in het peloton en al snel op forse achterstand raakte.

"Het werd behoorlijk nerveus in de finale. Ik slaagde erin om in de voorste groep te blijven en Steven (Kruijswijk, red) in positie te houden, maar helaas viel Dylan (Groenewegen, red.) weg", aldus Van Aert.

"Ik kreeg daardoor toestemming om mee te doen in de sprint. Ik had van de vorige keer onthouden om best vroeg aan te zetten, dus deed ik dat op 250 meter van de streep. Het was erg close met Elia (Viviani, red.), maar 1 centimeter is genoeg."

Van Aert bezorgde Jumbo-Visma alweer de vierde etappezege in deze Tour. Eerder zegevierden Mike Teunissen en Groenewegen al namens de Nederlandse wielerformatie en bovendien werd de ploegentijdrit gewonnen.