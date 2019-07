Mathieu van der Poel heeft zondag een teleurstellende wereldbekerwedstrijd beleefd in het mountainbiken. De renner van Corendon-Circus werd in het Franse Les Gets slechts zestiende.

De 24-jarige Van der Poel, die een ijzersterk seizoen kent in meerdere disciplines en domineert op de mountainbike, vocht zich nog terug nadat hij was afgezakt naar plek 42. Zijn ploeg spreekt van "een complete offday".

Vrijdag had Van der Poel nog de zogenoemde short track gewonnen in Les Gets. Dat was zijn eerste optreden na zijn vakantie. Daarvoor was hij bij de eerste twee wereldbekerwedstrijden respectievelijk als tweede en als eerste geëindigd.

Na zijn overwinning in de Amstel Gold Race in april is Van der Poel zich gaan concentreren op het mountainbiken. Eerder won hij ook al vier etappes en het eindklassement in de Belgian Mountainbike Challenge.

Over twee weken staat Van der Poel aan de start bij het EK in Tsjechië en hij heeft nog steeds vertrouwen in zijn kansen. "De kans bestond dat het hier misging. We hebben hard gewerkt richting het EK. Uiteraard is het wel jammer, ik had er meer van verwacht."

Van der Poel laat WK wel schieten

Het WK mountainbiken van later dit jaar in Canada laat hij wel schieten, omdat hij zich toelegt op het WK op de weg in Yorkshire. Hij ziet kansen op het parcours in Engeland.

De overwinning bij de wereldbeker in Les Gets ging zondag naar wereldkampioen en leider in het wereldbekerklassement Nino Schurter. De Zwitser deelde het podium met de Italiaan Gerhard Kerschbaumer (tweede) en de Braziliaan Henrique Avancini (derde).

Milan Vader was vóór Van der Poel de beste Nederlander bij de mountainbikekoers in Frankrijk. Hij kwam als dertiende over de streep.