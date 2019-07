Anna van der Breggen heeft zaterdag de negende etappe in de Giro Rosa op haar naam geschreven. Annemiek van Vleuten blijft de leider in de prestigieuze vrouwenkoers en is hard op weg naar de eindzege.

De 29-jarige Van der Breggen hield in de slotfase van de bergrit van 125 kilometer Van Vleuten en de Zuid-Afrikaanse Ashleigh Moolman achter zich.

Het is al de zesde Nederlandse dagzege in de Giro Rosa en de eerste voor Van der Breggen. De tweede, derde en zevende etappe werden gewonnen door Marianne Vos en Van Vleuten schreef de vijfde en zesde rit op haar naam.

Met nog één etappe te gaan is titelverdediger Van Vleuten nog steeds de leider in het algemeen klassement. Van der Breggen, de winnares van 2015 en 2017, is op bijna vier minuten de nummer twee.

Door de ruime voorsprong in het klassement lijkt Van Vleuten de eindzege niet meer te kunnen ontgaan in de heuvelachtige laatste rit van zondag, waarbij na 120 kilometer wordt gefinisht in Udine.

Bij winst van de Giro Rosa is Van Vleuten de achtste wielrenster die minimaal twee keer de beste was in de prestigieuze koers. De Italiaanse Fabiana Luperini is recordhouder met vijf eindzeges.