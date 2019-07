Bij Dylan Groenewegen kwam vrijdag na zijn ritwinst in de Tour de France alle frustratie eruit voor het missen van de eerste gele trui. De sprinter viel in de eerste rit in aanloop naar de eindsprint, waardoor die kans aan zijn neus voorbij ging.

De 26-jarige Amsterdammer van Jumbo-Visma slaakte een kreet van vreugde, nadat hij als eerste over de meet kwam in Chalon-sur-Saône. Hij liet Caleb Ewan en Peter Sagan net achter zich. Het verschil met nummer twee Ewan was minimaal.

"Ik heb niet onder stoelen of bank gestoken dat ik die eerste rit heel graag wilde winnen. Er lag veel druk op me en als je dan valt is de teleurstelling heel groot", zei de sprinter kort na de finish. "De vorige sprint ging ook al niet zoals verwacht, maar drie keer is scheepsrecht."

Groenewegen had ook in de vierde rit kansen op de ritzege, maar toen had hij nog te veel last van de gevolgen van zijn val. "Iedereen verwacht dat je de volgende dag weer 100 procent aan de start staat, maar dat is natuurlijk niet zo als je met 70 kilometer per uur tegen de grond slaat. Dan heb je wat dagen nodig."

Het verschil tussen Dylan Groenewegen en Caleb Ewan was bijzonder klein. (Foto: Getty Images)

'Ploeg heeft het geweldig gedaan'

Jumbo-Visma stelde zich vrijdag, in de langste etappe van deze Tour, volledig in dienst van de sprinter Zo reed Wout van Aert in de slotkilometers lang aan kop van het peloton, waardoor niemand het treintje van Groenewegen kon verstoren. Hij werd daarna afgezet door Amund Grøndahl Jansen, waarna Mike Teunissen het laatste werk opknapte voor de topsprinter.

"Ik was de afgelopen dagen stiller, werkte echt toe naar deze dag", merkte Groenewegen op. "Ik zei tegen de jongens dat ze kop moesten pakken en dat hebben ze hele tijd gedaan. We hebben het als ploeg gewoon geweldig gedaan."

De sprinter raakte op 500 meter van de streep even ingesloten. "Mike vond gelukkig nog een beetje ruimte. Die gaf daar bijna zijn leven voor. Op 250 meter ben ik gewoon gegaan. Ik zag Ewan nog komen, het was nog close. Ik ben heel, heel blij met deze overwinning. Met één zege heb je het goed gedaan als sprinter. Nu kijken we uit naar meer."

De volgende kans voor Groenewegen op een ritzege is vermoedelijk maandag, wanneer er een relatief vlak parcours op het programma staat. De etappe eindigt na 217 kilometer in Albi. Zaterdag wacht het peloton een heuvelachtige rit over 200 kilometer van Mâcon naar Saint-Étienne.