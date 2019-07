Marianne Vos heeft donderdag haar derde etappezege in de Giro Rosa geboekt. In een heuvelachtige rit van 128 kilometer bleef ze Anna van der Breggen en de Italiaanse Alisa Longo Borghini voor.

Klassementsleider Annemiek van Vleuten kwam als vierde over de streep in de zevende etappe van Cornedo Vicentino naar San Giorgio di Perlena en behoudt de roze trui. Demi Vollering was op de vijfde plek de vierde Nederlandse in de uitslag.

Een compact peloton streed op de korte slotklim om de zege, waardoor er geen verschuivingen in het algemeen klassement plaatsvonden. Van Vleuten behoudt een voorsprong van ruim vier minuten op de Poolse Katarzyna Niewiadoma.

Vos won eerder de tweede en derde etappe van de Giro Rosa. Van Vleuten boekte in de vijfde en zesde etappe dagsucces.

Er zijn nog drie etappes te verrijden in de Giro Rosa, die al zes keer werd gewonnen door een Nederlandse renner. Vos boekte drie eindzeges (2011, 2012 en 2014), Van der Breggen zegevierde in 2015 en 2017 en Van Vleuten is titelverdediger.