Peter Sagan was deze Tour de France al twee keer dicht bij een etappezege, maar woensdag was het tijdens de vijfde etappe eindelijk raak. De Slowaak bleef in de heuvelrit de Belg Wout van Aert en de Italiaan Matteo Trentin voor in de sprint.

Het was in totaal al de twaalfde etappezege in de Tour voor de voormalige wereldkampioen. Sagan maakte in Colmar zijn favorietenstatus waar, in een rit die voor de pure sprinters te zwaar was.

BORA-hansgrohe, de ploeg van Sagan, nam de hele dag het heft in handen. De vier vluchters kregen daardoor weinig ruimte en werden ruim op tijd gepakt. "Mijn teamgenoten hebben hun werk fantastisch gedaan", zei de groenetruidrager dan ook. "We hebben de hele dag goed de controle gehouden, tot aan de finish. Dit is een mooie zege voor ons."

Het zat Sagan nog niet dwars dat hij nog geen rit heeft gewonnen. "Je moet gewoon geduldig blijven en dan komt een zege vanzelf. Als ik niet win, vraagt iedereen altijd wat er misging. Vandaag ging er niets mis. Het blijkt maar dat je ook gewoon wat geluk nodig hebt, en een goede dag om te kunnen winnen."

'Elk jaar is anders'

De Slowaak, die dit jaar een nieuw Tour-record hoopt te vestigen door zijn zevende groene trui te winnen, maakte dit wielerseizoen minder indruk dan normaal, maar bewijst in de Tour nog altijd een echte wereldtopper te zijn.

"Elk jaar is anders. Na veel zware jaren herstelt mijn lichaam misschien niet meer zo goed als vroeger. Zo kostte het wat tijd om dit jaar te herstellen van mijn ziekte", verwees hij naar een maagvirus waar hij eerder dit jaar mee kampte.

In de strijd om de groene trui heeft Sagan inmiddels een voorsprong van 47 punten genomen op Michael Matthews. Het tricot is echter nog lang niet binnen, vond Sagan. "Er is nog veel werk te doen. Sommige dagen heb je pech, andere dagen pak je meer punten dan verwacht."

Donderdag heeft Sagan in principe weinig kans om de etappe te winnen. Dan staat namelijk de eerste bergrit van deze Tour op het programma. De etappe eindigt bergop in La Planche des Belles Filles.