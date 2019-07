Annemiek van Vleuten heeft woensdag een grote stap gezet naar titelprolongatie in de Giro Rosa. De 36-jarige coureur won met overmacht de tijdrit.

De geboren Vleutense legde de 12,1 kilometer lange tijdrit over een hellend parcours tussen Chiuro en Teglio af in een tijd van 24.31 en was daarmee liefst 53 seconden sneller dan landgenote Anna van der Breggen.

De titelverdediger verstevigde daarmee haar leidende positie in de stand, nadat ze dinsdag de leiderstrui had gepakt in de bergrit naar Lago di Cancano.

Van Vleuten verdedigt in de resterende vier etappes een voorsprong van meer dan vier minuten op Van der Breggen en de Poolse Katarzyna Niewadoma, de nummers twee en drie in de stand.

De Nederlands kampioene tijdrijden won vorig jaar voor het eerst in haar loopbaan de belangrijkste etappekoers bij de vrouwen. Ze won toen bovendien drie etappes.

De grootste test van deze editie staat zaterdag op het programma, als de renners bergop finishen in Montasio. De Giro Rosa eindigt een dag later met een vlakke etappe naar Udine.