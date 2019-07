Dylan Groenewegen zal in augustus als kopman van het Nederlandse team fungeren bij de wegwedstrijd op het EK wielrennen in Alkmaar.

De topsprinter van Jumbo-Visma krijgt hulp van onder anderen zijn ploeggenoot Mike Teunissen, die afgelopen zaterdag met de winst van de eerste etappe als eerste Nederlander in dertig jaar de gele trui pakte in de Tour de France.

Bondscoach Koos Moerenhout selecteerde daarnaast Niki Terpstra, Dylan van Baarle, Sebastian Langeveld, Ramon Sinkeldam, Tom Leezer en Elmar Reinders.

"Met deze evenwichtige en sterke selectie mogen we met zelfvertrouwen aan de start komen. Voor de wegrit zal Dylan Groenewegen het speerpunt zijn", aldus Moerenhout op de site van de Nederlandse wielerbond KNWU.

Jos van Emden, de kersverse Nederlands kampioen tijdrit zal uitkomen op de individuele tijdrit, een tweede renner voor dat onderdeel wordt nog aangewezen.

Vrouwen met sterk team

Voor de wegwedstrijd bij de vrouwen koos bondscoach Loes Gunnewijk voor Lucinda Brand, Ellen van Dijk, Chantal Blaak, Amy Pieters, Marianne Vos, Demi Vollering, Lorena Wiebes en Kirsten Wild.

"We staan aan de start met een sterk team van rensters die het in een kopgroep of in een massasprint af kunnen maken. We gaan er alles aan doen om in eigen land Europees kampioene te worden", vertelt Gunnewijk.

Brand en Van Dijk starten naast de wegwedstrijd ook in de tijdrit in Alkmaar. Van Dijk was de afgelopen drie jaar telkens de snelste in de chronorace en verdrong tot twee keer toe Anna van der Breggen naar de tweede plaats.

Bauke Mollema, Sinkeldam, Koen Bouwman, Pieters, Vos en Blaak doen mee aan het nieuwe onderdeel de teamrelay, waarbij een team bestaande uit mannen en vrouwen een ploegentijdrit rijdt.

De EK is van 7 tot 11 augustus. Het begint die woensdag met de teamrelay, gevolgd door de tijdrit voor mannen én vrouwen op donderdag, de wegwedstrijd voor vrouwen op zaterdag en de wegwedstrijd voor mannen op zondag.