Annemiek van Vleuten zette dinsdag de Giro Rosa naar haar hand door met overmacht de vijfde etappe te winnen en de leiderstrui te pakken. De titelverdediger was verbaasd over het enorme gat dat ze sloeg met de concurrentie.

Van Vleuten kwam in Lago di Cancano bijna drie minuten eerder over de streep dan de achtervolgende groep, waarvan Lucinda Brand de sprint won. In het klassement heeft ze nu een voorsprong van 2.16 minuten op de Poolse Katarzyna Niewiadoma, die sinds de openingsetappe in het roze reed.

"Ik kan vannacht lekker gaan slapen in de wetenschap dat ik goede zaken heb gedaan en dat mijn benen uitstekend zijn", zegt de 36-jarige wielrenster op de site van haar ploeg Mitchelton-Scott. "Ik ben vandaag tot het uiterste gegaan, maar dat ik drie minuten zou pakken, had ik eerlijk gezegd niet verwacht."

"Ik ben er heel trots op om de roze trui opnieuw te dragen, want dat is iets waar ik altijd van droom. Ik ben blij dat ik vandaag heb kunnen laten zien wat ik kan, want de afgelopen dagen werd er vooral afwachtend gereden."

'Wist dat ik snel aan moest vallen'

De etappe zou de renners eigenlijk naar de Gavia brengen, maar vanwege lawinegevaar werd die lastige klim uit het parcours gehaald. De rit was nu slechts 87 kilometer lang en eindigde met de beklimming van de Torri de Fraele.

"Toen ze besloten de Gavia eruit te halen, wist ik dat het moeilijker zou zijn om veel tijdwinst te boeken", zegt Van Vleuten. "Ik wist dat ik vanaf beneden moest aanvallen om een zo groot mogelijke voorsprong te krijgen, dus het was 10 kilometer afzien."

De Giro Rosa duurt tot en met zondag en wordt woensdag vervolgd met een individuele tijdrit van 12,1 kilometer. Van Vleuten, ook dan weer een van de favorieten voor de dagzege, schreef de prestigieuze vrouwenkoers vorig jaar voor het eerst op haar naam.