Mike Teunissen heeft maandag de gele leiderstrui verloren in de Tour de France. De Nederlander moest de eerste plaats in het algemeen klassement afstaan aan de Fransman Julian Alaphilippe, die de derde etappe won.

Alaphilippe plaatste op het laatste klimmetje van de dag, op 16 kilometer van de finish, met succes een aanval en kwam uiteindelijk op overtuigende wijze solo over de streep in Épernay.

Achter Alaphilippe eindigde de Australiër Michael Matthews op 26 seconden op de tweede plaats en de Belg Jasper Stuyven op de derde plaats. Steven Kruijswijk was op 31 tellen op de zeventiende plaats de beste Nederlander.

Alaphilippe maakte meer dan de benodigde 26 seconden goed op Teunissen, die het in de laatste kilometers duidelijk liet lopen en uiteindelijk bijna vijf minuten (4.55) verloor.

De winnaar van onder meer Milaan-San Remo, Strade Bianchi en de Waalse Pijl dit jaar heeft in het algemeen klassement nu een voorsprong van 20 seconden op de Belgische nummer twee Wout van Aert en 25 tellen op nummer drie Kruijswijk.

Renners voor het eerst in Frankrijk

In de derde etappe gingen de renners na twee dagen om en nabij Brussel te hebben gefietst Frankrijk in. Aangezien het parcours kansen bood voor de avonturier (in de slotfase stonden er vier klimmetjes op het programma), probeerden veel renners meteen na de start in Binche te demarreren.

De Belg Tim Wellens en de Fransen Paul Ourselin, Yoann Offredo, Anthony Delaplace en Stéphane Rossetto kregen uiteindelijk een vrijgeleide van het peloton. Het vijftal pakte al snel een voorsprong van zes minuten, maar werd telkens wel op controleerbare afstand gehouden door de grote groep.

Het ging Wellens vooraan allemaal niet snel genoeg. De klassiekerspecialist van Lotto Soudal ging er op zo'n 50 kilometer van de streep dan ook alleen vandoor en kwam op alle vier de gecategoriseerde heuvels als eerste boven, waardoor hij de bolletjestrui overnam van zijn landgenoot Greg Van Avermaet.

Het peloton onder aanvoering van Astana, dat op de dagzege mikte met Jakob Fuglsang, legde ondertussen ook een moordend tempo aan de dag. Onder anderen Teunissen kreeg het daardoor een aantal keer moelijk, maar hij slaagde er telkens in de kleine gaatjes dicht te rijden.

Alaphilippe al snel naast Wellens

Op het laatste klimmetje, de 900 meter lange Cote de Mutigny met een stijgingspercentage van 12,2, ging Alaphilippe al ten aanval. Hij kwam meteen na de streep naast Wellens en liet de laatst overgebleven vluchter, die werd uitgeroepen tot strijdlustigste renner van de dag, ook direct achter zich.

Teunissen kon op de Cote de Mutigny niet mee in het geweld van de toppers en moest al snel definitief lossen. De Limburger, de eerste Nederlander in de gele trui in dertig jaar, werd niet geholpen door zijn ploeggenoten bij Jumbo-Visma, omdat de formatie het klassement van Kruijswijk niet in gevaar wilde brengen.

Alaphilippe maakte zoals verwacht op het vlakke laatste gedeelte geen fout en vergrootte zo nog maar weer eens zijn indrukwekkende palmares, waarop al twee fraaie etappeoverwinningen (beide vorig jaar in de bergen) in de Ronde van Frankrijk stonden.

Naast Alaphilippe deden ook Egan Bernal en Thibaut Pinot goede zaken. De twee favorieten voor de eindzege pakten in de laatste honderden meters vijf seconden op onder anderen Kruijswijk, titelverdediger Geraint Thomas, Nairo Quintana en Adam Yates.