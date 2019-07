Marianne Vos heeft zondag na de tweede rit ook de derde etappe van de Giro Rosa gewonnen. De renster van CCC-Liv liet de Australische Lucy Kennedy in de bizarre laatste meters net achter zich.

De 32-jarige Vos ging in de pittige slotfase van de rit over ruim 104 kilometer tussen Sagliano Micca en Piedicavallo in de achtervolging op Kennedy, die net was ontsnapt.

Kennedy dacht dat ze in de steile laatste meters op weg was naar de winst en lachte en juichte al, maar op het nippertje werd ze toch nog gepasseerd door de aanstormende Vos.

Met Annemiek van Vleuten (vijfde), Lucinda Brand (zesde) en Anna van der Breggen (negende) eindigden er nog drie Nederlanders bij de eerste tien in Piedicavallo.

Vos sprintte zaterdag ook al naar winst

Drievoudig wereldkampioene Vos had zaterdag al de tweede etappe van de Giro Rosa gewonnen door in de sprint af te rekenen met Van Vleuten en Brand, die tweede en derde werden.

De Giro Rosa gaat maandag verder met een nagenoeg vlakke etappe met start in Lissone en finish in Carate Brianza. Het peloton legt ruim 100 kilometer af.

De Italiaanse rittenkoers telt in totaal tien etappes en duurt tot en met volgende week zondag. Van Vleuten is titelverdediger in Italië. Vos won de prestigieuze koers in 2011, 2012 en 2014.

