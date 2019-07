Vorig jaar eindigde hij in de Tour de France én de Vuelta a España in de top vijf en dus is het voor Steven Kruijswijk een logische vervolgstap dat hij de komende drie weken in de Ronde van Frankrijk het podium wil halen.

Kruijswijk is de eerste die toegeeft dat hij niet te boek stond als een potentiële groterondewinnaar toen hij in 2010 overstapte naar de profs. "Ik begon niet bepaald als klassementsrenner", zegt de 32-jarige Brabander.

"Maar ik heb het elk jaar stap voor stap gedaan en mijn doelen steeds bijgesteld. Dat ging van top tien naar top vijf, en dat laatste is mij vorig jaar twee keer gelukt. Dan is het zaak om weer een nieuwe uitdaging te zoeken en dat betekent dat ik hoop dat ik deze Tour weer beter ben dan vorig jaar. En dan kan ik heel dicht in de buurt van het podium komen."

Kruijswijk zette vorig jaar in zijn vierde Tour zijn beste prestatie neer met een vijfde plek, op ruim zes minuten van winnaar Geraint Thomas. Met zijn vierde plek van de Vuelta van 2018 meegerekend, staat de klimmer op zes toptienplaatsen in grote rondes (drie in de Giro, één in de Tour, twee in de Vuelta).

'Ik heb geloof in eigen kunnen'

Daarmee heeft de renner van Jumbo-Visma aangetoond dat hij met de top mee kan doen, maar een uitschieter in de vorm van een podiumplaats ontbreekt nog.

Een plek in de top drie in Parijs is dus vanaf zaterdag het al in december naar buiten toe uitgesproken doel voor Kruijswijk, die door de afmeldingen van Tom Dumoulin, Chris Froome en Primoz Roglic samen met Thomas de enige renner uit de top vijf van de Tour van 2018 is die ook dit jaar op de startlijst staat.

"Ik heb geloof in eigen kunnen", stelt Kruijswijk. "Ik ben al tien jaar prof, dus ik weet inmiddels wel hoe het spelletje werkt. Ik heb in de loop der jaren geleerd wat ik moet doen in een grote ronde, namelijk elke dag alleen maar bezig zijn met mezelf en geen moment verzwakken. En volgens mij heb ik wel laten zien dat ik dat drie weken lang kan volhouden."

"Vorig jaar was ik misschien nog geen renner waar de concurrentie rekening mee hield in de strijd om een podiumplaats, maar ik heb wel bewezen dat ik er zeker toe doe als klassementsrenner in de grote rondes. En hopelijk kan ik dat dit jaar nog wat meer bewijzen."

Steven Kruijswijk is de enige Nederlander die vol voor het klassement gaat in de Tour. (Foto: VI Images)

Kruijswijk ziet zwaar parcours als voordeel

De verkenning van het parcours van de Tour - Kruijswijk is in aanloop naar de Ronde van Frankrijk "zo goed als alle" grote cols al opgereden - maakte het geloof van de Nederlander in een goede eindklassering alleen maar groter.

"Ik vond het een best wel pittig parcours, ik denk niet dat ik eerder zo'n lastige Tour heb gezien. De laatste drie etappes in de Alpen (aan het einde van de slotweek, red.) gaan een grote rol spelen, daar ga je pas zien wie de Tour gaat winnen. Ik hou daar wel van, ik denk dat mijn kansen alleen maar groter worden door zo'n zwaar parcours."

Betekent dat dat Kruijswijk zelfs stiekem van de eindzege droomt? "Pff, daar ben ik niet mee bezig", zegt hij met een flauwe glimlach. "Natuurlijk wil ik het maximale eruit halen en dat is winnen, maar ik moet ook reëel zijn en zeggen dat er renners zijn die een grotere kans hebben op de eindzege, zoals Thomas, Egan Bernal, Adam Yates en Jakob Fuglsang. Ik hoop vooral dat ik zelf weer een stapje gezet heb."

De 106e editie van de Tour de France begint zaterdag met een vlakke rit met start en finish in Brussel. Zondag is al een belangrijke dag voor de klassementsrenners, want dan is er een ploegentijdrit van 27,6 kilometer door de Belgische hoofdstad.