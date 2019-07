Ritzeges staan de komende drie weken met stip boven aan het verlanglijstje van Dylan Groenewegen, niet de gele trui. Toch weet de 26-jarige Amsterdammer zelf ook dat hij de aangewezen man is om Nederland zaterdag na dertig jaar weer een geletruidrager in de Tour de France te bezorgen.

"Ik volg niet heel veel mensen op social media, dat scheelt een hoop", zegt Groenewegen met een glimlach. "Maar natuurlijk weet ik wel dat er heel veel mensen mee bezig zijn, dat ze per se die gele trui eindelijk weer eens in Nederlandse handen willen hebben."

Erik Breukink was in 1989 de laatste Nederlandse geletruidrager. Hij won dertig jaar geleden de proloog in Luxemburg en droeg de 'maillot jaune' precies één dag. Zaterdag start de Tour met een vlakke etappe met start en finish in Brussel en dus is het voor topsprinter Groenewegen de uitgelezen kans om een keer het geel te pakken.

"Natuurlijk zou het heel mooi zijn als ik het geel mag dragen. Ik zou er heel blij mee zijn. Maar het belangrijkste doel is om een rit te winnen, niet de gele trui", stelt de renner van Jumbo-Visma.

"Het geel is een mooie bonus als ik zaterdag win in Brussel. Maar als ik net als vorig jaar pas na een week een rit win, zou het ook heel goed en knap zijn. En win ik twee ritten, is het nog mooier."

'Ik voel me nu heel goed'

Groenewegen kreeg vorig jaar ook de kans om het geel te pakken in de eerste rit van de Tour, maar hij kwam in de massasprint in Fontenay-le-Comte niet verder dan de zesde plek.

Het was de aftrap van een lastig begin van de Tour voor Groenewegen, die zich ondanks een sterk voorseizoen niet geweldig voelde. Na zes dagen kreeg de Noord-Hollander zijn topvorm terug en won hij de zevende en achtste etappe.

De sprinter stippelde dit jaar samen met zijn ploeg een wat andere voorbereiding op de Ronde van Frankrijk uit, in de hoop dat hij nu direct vanaf de eerste rit mee kan doen om dagzeges.

"Vorig jaar was het lastig om voor de Tour nog wedstrijddagen in te plannen omdat er geen ZLM Tour was", wijst Groenewegen op de Nederlandse rittenkoers waarin hij twee weken geleden twee etappes won. "En ik heb het NK overgeslagen om wat extra rust te pakken en nog echt goed te kunnen trainen."

"Ik denk dat ik beter ben dan vorig jaar. Ik voel me nu in ieder geval heel goed. Maar dat had ik vorig jaar ook, tot we van start gingen. Toen was ik net wat minder. We gaan het zaterdag zien in de eerste etappe."

Dylan Groenewegen won vorig jaar twee ritten in de Tour de France. (Foto: Pro Shots)

Groenewege staat al op tien zeges

Op basis van het voorseizoen is Groenewegen de topfavoriet voor de zege in Brussel. De kopman van Jumbo-Visma staat al op tien overwinningen in 2019, waarmee hij samen met de Fransman Julian Alaphilippe de jaarranglijst aanvoert.

Concurrenten Caleb Ewan, Elia Viviani (beiden zes zeges dit jaar), Alexander Kristoff, Christophe Laporte (beiden vijf zeges) en Peter Sagan (drie zeges) komen niet in de buurt van het aantal van Groenewegen, terwijl Fernando Gaviria (vier zeges), Arnaud Démare (drie zeges) en Mark Cavendish (winnaar van dertig Tour-etappes in zijn carrière) niet op de startlijst staan.

"Misschien ga ik er wel in mee dat ik de snelste man in de Tour ben", aldus Groenewegen. "En we hebben dit jaar ook als ploeg een heel goed seizoen tot nu toe. Maar Ewan, Viviani en Sagan zijn ook supersnel, zij zijn geduchte tegenstanders."

De eerste etappe van de Tour begint zaterdag om 12.25 uur en is 194,5 kilometer lang. De finish wordt verwacht rond 17.00 uur.