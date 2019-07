Op de persconferentie van Jumbo-Visma drie dagen voor de start van de Tour de France, ging het onherroepelijk ook over Tom Dumoulin. Dylan Groenewegen reageerde woensdag positief op een mogelijke transfer, terwijl collega-kopman Steven Kruijswijk zich op de vlakte hield.

"Ik zou het alleen maar heel erg mooi vinden als Dumoulin naar onze ploeg zou komen", zei Groenewegen. "Ik weet niet hoe de ontwikkelingen zijn of hoe het zit, maar ik zou het zeker aanmoedigen."

Het AD meldde woensdagochtend dat de 28-jarige Dumoulin van plan is te vertrekken bij Team Sunweb en wil overstappen naar Jumbo-Visma. De Limburger stelde in een verklaring aan De Telegraaf dat "een overgang nu niet aan de orde is".

Toeval of niet, zowel Team Sunweb als Jumbo-Visma had woensdagmiddag een persmoment in aanloop naar de Tour, die zaterdag begint in Brussel.

In Valkenburg zei ploegbaas Iwan Spekenbrink van Team Sunweb dat hij verrast was door de verhalen in de krant over zijn uithangbord. Zo'n 150 kilometer naar het westen in Ossendrecht wilde de leiding van Jumbo-Visma weinig kwijt. "Ik heb het verhaal gelezen", stelde sportief directeur Merijn Zeeman. "Ik ga er niks over zeggen."

Kruijswijk is niet bezig met Dumoulin

Groenewegen en Kruijswijk - respectievelijk kopman voor de sprintetappes en kopman voor het klassement in de Tour-ploeg van Jumbo-Visma - zeiden iets meer over hun potentiële nieuwe teamgenoot.

"Ik denk dat Dumoulin wel in te passen is in onze Tour-ploeg", aldus Groenewegen. "We rijden de Tour nu voor het tweede jaar op rij met een sprinttrein en een 'klassementstrein'. Vorig jaar ging dat heel goed, en toen hadden we zelfs twee klassementsmannen", doelde de sprinter op Primoz Roglic en Kruijswijk, die respectievelijk als vierde en vijfde eindigden in Parijs.

Roglic ontbreekt dit jaar na een zware Giro d'Italia in de Tour-ploeg van Jumbo-Visma, waardoor Kruijswijk de enige kopman voor het klassement is in de Nederlandse formatie. Een transfer van Dumoulin zou de rol van de 32-jarige Brabander in 2020 kunnen veranderen, maar dat is voor hem op dit moment niet van belang.

"Ik heb het verhaal gelezen, maar ik ben niet bezig met Tom, en ik ben ook niet bezig met volgend jaar. Ik ben nu bezig met de Tour", aldus Kruijswijk. "Vooralsnog heb ik geen gedachten bij een mogelijke transfer, want ik denk dat het vooral nog geruchten zijn. Ik heb er ook geen invloed op."

"Het is aan de ploeg om er iets aan te doen. Of ze er mee bezig zijn, weet ik ook niet. Het is niet iets waar ik me nu door laat afleiden of wil laten afleiden. Er wordt altijd heel veel over Tom geschreven, daar heb ik allemaal niks mee van doen. Het enige wat nu in mijn hoofd zit, is de komende drie weken in de Tour."

Tom Dumoulin stapte al in de eerste week uit de Giro d'Italia. (Foto : ANP)

Dumoulin heeft nog contract tot 2021

Dumoulin rijdt al sinds 2012 voor Team Sunweb en zijn voorgangers en beleefde vele successen bij de ploeg. Zo won hij in 2017 de Giro d'Italia en goud bij het WK tijdrijden, eindigde hij vorig jaar als tweede in de Giro én de Tour en staat hij op negen ritzeges in de drie grote rondes.

Dit seizoen verloopt voorlopig teleurstellend voor Dumoulin. Zijn hoofddoel was de Ronde van Italië, maar na een val op zijn knie moest hij al in de zevende etappe afstappen. Het herstel van die blessure duurde langer dan in eerste instantie verwacht, waarna de Limburger besloot om niet te starten in de Tour.

De klassementsrenner heeft nog een contract tot en met 2021 bij Team Sunweb. Die verbintenis kan worden verbroken, al gebeurt dat niet vaak in het wielrennen. Transfers mogen pas vanaf 1 augustus officieel worden afgerond.