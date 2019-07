Cees Bol en Michael Matthews blijven Team Sunweb de komende jaren trouw. Beide sprinters hebben hun contract bij de Duitse ploeg verlengd. Zij tekenen allebei een nieuwe verbintenis tot eind 2021.

De 23-jarige Bol ontwikkelt zich stormachtig sinds hij begin dit jaar zijn profdebuut maakte. Hij boekte in maart in Nokere Koerse zijn eerste profzege en won daarna ook in Californië en Noorwegen.

Mede door die goede resultaten - en het wegvallen van de beoogde kopman Tom Dumoulin - maakt de geboren Noord-Hollander zaterdag direct zijn debuut in de Tour de France.

De 28-jarige Matthews is bezig aan zijn derde seizoen bij Team Sunweb. De Australische sprinter won in die periode onder meer twee etappes en de groene trui in de Tour en de twee WorldTour-koersen in Canada. Hij is in de komende Tour de beoogde kopman.

Ook het contract van Chad Haga is woensdag verlengd. De Amerikaan, die de laatste rit in de afgelopen Giro d'Italia won, blijft de ploeg eveneens tot eind 2021 trouw. Ook hij gaat zaterdag van start in de Tour.

De Duitse ploeg met Nederlandse roots jaagt in de Tour op ritzeges. Naast Bol, Matthews en Haga gaan de Nederlander Wilco Kelderman, de Duitsers Nikias Arndt en Lennard Kämna, de Deen Sören Kragh Andersen en de Ier Nicolas Roche van start in Brussel.