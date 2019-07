Dylan Groenewegen heeft bij de start van de Tour de France in Brussel zijn zinnen gezet op de zege in de eerste etappe en op de eerste gele trui. De sprinter van Jumbo-Visma kan de eerste Nederlander sinds 1989 worden die de leiding heeft in het algemeen klassement van de grootste wielerronde ter wereld.

Groenewegen geldt als een van de grote kanshebbers op de winst in de grotendeels vlakke etappe van 197 kilometer met start en finish in Brussel. De 26-jarige Amsterdammer liet al weken voor het Grand Départ weten dat hij zijn zinnen op winst op de eerste rit heeft gezet.

Erik Breukink was dertig jaar geleden de laatste Nederlander in de gele trui. Hij won op 1 juli 1989 de proloog in Luxemburg en verloor zijn trui een dag later aan de Portugees Acácio Da Silva.

De periode van dertig jaar zonder Nederlandse geletruidrager is de op een na langste in de geschiedenis van de Tour. Alleen in de beginjaren was er langere tijd geen Nederlandse klassementsleider.

Wim van Est was in 1951 de eerste Nederlander in de gele trui. In 1903 werd de eerste Tour gereden, al deden er pas in 1936 voor het eerst Nederlandse renners mee.

Mollema: 'Nederlander in het geel kan zaterdag of zondag gebeuren'

"Het is inmiddels wel heel lang geleden dat Nederland een geletruidrager had", zegt Trek-Segafredo-renner Bauke Mollema. "Ik weet zeker dat het niet nog eens dertig jaar gaat duren."

"Het zou heel goed zaterdag al kunnen gebeuren met Dylan, en anders zondag als Jumbo-Visma de ploegentijdrit wint. Het zou mooi zijn als het deze Tour lukt, het wordt een keertje tijd."

Nederlandse geletruidragers 1. Joop Zoetemelk - 22 dagen (1971-1980)

2. Wout Wagtmans - 12 dagen (1954-1956)

3. Gerrie Knetemann - 8 dagen (1978-1981)

4. Wim van Est - 4 dagen (1951-1958)

Gerrit Voorting - 4 dagen (1956-1958)

6. Jelle Nijdam - 3 dagen (1987-1988)

Jan Raas - 3 dagen (1978)

Teun van Vliet - 3 dagen (1988)

9. Jan Janssen - 2 dagen (1966-1968)

Ab Geldermans -2 dagen (1962)

Gerben Karstens - 2 dagen (1974)

Jacques Hanegraaf - 2 dagen (1984)

Johan van der Velde - 2 dagen (1986)

14. Rini Wagtmans - 1 dag (1971)

Adrie van der Poel - 1 dag (1984)

Henk Lubberding - 1 dag (1988)

Erik Breukink - 1 dag (1989)

Groenewegen kan achttiende Nederlander in het geel worden

Zeventien Nederlandse renners wisten tot dusver de gele trui te veroveren. Joop Zoetemelk, die de Tour in 1980 won, is met 22 dagen in het geel veruit de succesvolste landgenoot. Wout Wagtmans had in de jaren vijftig twaalf dagen de leiding in het klassement.

Groenewegen boekte de afgelopen twee jaar drie etappezeges in de Tour. Als hij zaterdag weet te winnen, dan brengt hij het totaal aantal Nederlandse etappezeges op 175.

Alleen Frankrijk (702), België (471) en Italië (268) leverden vaker een etappewinnaar in de Tour. In totaal zijn er 33 landen met minimaal één ritzege.

Van de elf Nederlanders die aan de Tour-start staan heeft behalve Groenewegen alleen Mollema (in 2017) een Tour-etappe op zijn palmares.

De eerste etappe van de Tour begint om 12.25 uur en eindigt rond 17.00 uur.