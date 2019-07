De geruchten over een voortijdig vertrek van Tom Dumoulin bij Team Sunweb nemen met de dag toe, maar de Limburger is momenteel niet van plan de Duitse formatie te verlaten.

Sinds de 28-jarige Dumoulin de beslissing heeft genomen dat hij dit jaar niet meedoet aan de Tour de France, melden verschillende media dat de oud-wereldkampioen tijdrijden het niet meer ziet zitten in de teamleiding.

De communicatie over zijn val in de Giro d'Italia, waarbij hij zijn knie blesseerde, zou Dumoulin niet zinnen. Ook zou hij niet tevreden zijn met de knechten die voor hem zijn binnengehaald.

Dumoulin ontkent echter met een officiële verklaring tegenover De Telegraaf dat hij weg wil. "Ik maak al jaren deel uit van een fantastisch team waar ik met trots mag samenwerken met uiterst gepassioneerde collega’s. Een overgang is nu niet aan de orde."

Tom Dumoulin stapte na zijn val al vroeg af in de Giro d'Italia. (Foto: ANP)

'Dumoulin vervolgt loopbaan bij Jumbo-Visma'

Toch kwam woensdag naar buiten, via onder meer De Telegraaf en het AD, dat ploegen als Jumbo-Visma, Team INEOS, CCC en UAE-Team Emirates interesse hebben in Dumoulin, die nog tot het einde van 2021 een contract heeft.

Volgens het AD is de winnaar van de Giro van 2017 al enige tijd in gesprek met teammanager Iwan Spekenbrink om die verbintenis te verbreken. Jumbo-Visma zou de belangrijkste gegadigde zijn om Dumoulin vervolgens aan zich te binden. Het medium is daar zelfs stellig van overtuigd.

De Nederlandse ploeg heeft met Primoz Roglic en Steven Kruijswijk al twee renners die meedoen in de top van het klassement van de drie grote rondes. Jumbo-Visma heeft volgens De Telegraaf echter de ambitie om ooit de Tour te winnen met een Nederlandse renner, waardoor de ploeg graag een plek inruimt voor Dumoulin.

Sunweb verrast door berichtgeving

Spekenbrink zei woensdag tijdens de presentatie van de Tourploeg verrast te zijn over de berichtgeving dat zijn uithangbord wil vertrekken. "Wij werden er gisteravond over gebeld, vanochtend stond het in de krant", zegt hij tegen de NOS. "Op dit moment speelt dit helemaal niet."

Wel erkende Spekenbrink dat hij volgende week een gesprek heeft met het management van Dumoulin. "We moeten eerst maar eens afwachten. Vooralsnog is er niets gaande. Hier willen we niet via de media op reageren, dan liever met Tom zelf. Wij gaan ervan uit dat we volgende week een regulier gesprek hebben."

Mocht Dumoulin echt willen vertrekken, dan kan Spekenbrink hem in principe niet stoppen. "Als principe klopt dat. Er gaat nu zoveel in het rond. Het is Tom Dumoulin, een heel groot sportman die heel veel voor ons heeft betekend. Natuurlijk willen wij verder met Tom. Laten we rustig blijven en geen circus creëren."