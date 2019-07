Nederland wordt dit jaar in de Tour de France vertegenwoordigd door elf renners. Education First maakte dinsdag als laatste ploeg de selectie bekend voor de 106e editie van de Ronde van Frankrijk, die zaterdag begint.

Sebastian Langeveld is een van de acht renners die namens Education First naar de Tour mogen. De Nederlander zal kopman Rigoberto Urán aan een goed klassement moeten helpen.

De ploeg met de meeste Nederlanders is Jumbo-Visma. De Nederlandse formatie mikt met sprinter Dylan Groenewegen en Steven Kruijswijk op respectievelijk ritzeges en een goed klassement. Mike Teunissen is de derde Nederlander in de selectie.

Door de afwezigheid van de geblesseerde Tom Dumoulin zitten er met Cees Bol en Wilco Kelderman twee Nederlanders in de selectie van Team Sunweb, dat mikt op ritzeges. Dumoulin, die vorig jaar nog als tweede eindigde in de Tour, is herstellende van een knieblessure.

De andere Nederlanders in het peloton zijn Wout Poels, Dylan van Baarle (beiden Team INEOS), Bauke Mollema, Koen de Kort (Trek-Segafredo) en Niki Terpstra van Diréct Energie. Vorig jaar deden er nog veertien Nederlanders mee aan de Tour.

De Ronde van Frankrijk begint zaterdag met een vlakke etappe met start- en finish in de Belgische hoofdstad Brussel. De laatste etappe is op zondag 28 juli en voert de renners traditiegetrouw naar Parijs.