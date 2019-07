Mark Cavendish ontbreekt voor het eerst sinds 2007 in de Tour de France. De Britse topsprinter is door zijn ploeg Dimension Data buiten de selectie gehouden voor de belangrijkste wielerkoers van het jaar.

Cavendish kreeg twee weken geleden in de Ronde van Slovenië de kans om de leiding van Dimension Data te overtuigen, maar hij slaagde daar mede door ziekte (hij kampte met lichte griep) niet in.

De 34-jarige routinier kwam in geen enkele etappe in de buurt van het podium en behaalde met slechts de 55e plaats in de afsluitende vijfde etappe zijn beste resultaat.

Zodoende kan Cavendish niet zijn imposante aantal van dertig etappezeges in de Tour uitbreiden en een aanval doen op het record van de legendarische Belg Eddy Merckx (34).

Cavendish is überhaupt bezig aan een zeer moeizaam seizoen. Hij zegevierde nog niet één keer, waardoor zijn laatste overwinning van vorig jaar dateert, een etappe in de Ronde van Dubai.

Dimension Data richt pijlen op Boasson Hagen en Nizzolo

Dimension Data richt zijn pijlen in de sprint nu op Edvald Boasson Hagen en Giacomo Nizzolo. De Noor boekte in het verleden drie etappezeges in de Tour, de Italiaan Nizzolo maakt zijn debuut.

De formatie bestaat verder uit de Zuid-Afrikaan Reinardt Janse van Rensburg, de Brit Stephen Cummings, de Tsjech Roman Kreuziger, de Denen Michael Valgren en Lars Bak en de Amerikaan Ben King.

Cavendish is niet de enige grote naam die afwezig zal zijn in de Tour. Ook Tom Dumoulin, Chris Froome (beiden geblesseerd) en Primoz Roglic (gaf de voorkeur aan de Giro d'Italia) zijn er niet bij.

De 106e editie van de Tour duurt van 6 tot en met 28 juli. Er staan zeven bergetappes, vier heuveletappes en acht vlakke etappes op het programma en bovendien worden er een ploegentijdrit en individuele tijdrit afgewerkt.