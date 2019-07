Vincenzo Nibali gaat deze week toch met klassementsambities van start in de Tour de France. De Italiaan van Bahrain Merida is wel voorzichtig over zijn kansen in 'La Grande Boucle'. Movistar reist zoals verwacht met een ijzersterke ploeg af naar Frankrijk.

Nibali eindigde een maand geleden - nadat hij maanden had gerevalideerd van een gebroken ruggenwervel - als tweede in de Giro. Vervolgens liet de klimmer weten niet voor het klassement te gaan in de Tour, maar daar is dus toch enige verandering in gekomen.

"We hebben een heel complete ploeg, waarmee we op ieder terrein mee zullen doen", zegt directeur Gorazd Stangelj van Bahrain Merida. "Vincenzo is in staat om mee te doen voor het algemeen klassement."

Zelf blijft Nibali, de Tour-winnaar van 2014, wat voorzichtig. "Ik zal naar mijn gevoel luisteren. In de eerste week, en vooral na de eerste finish bergop op La Planche des Belles Filles, zal ik zien waar ik sta", aldus de renner die elf keer op het podium stond in een grote ronde.

"Na de Giro heb ik rust genomen en de afgelopen twee weken ben ik op trainingsstage in de Alpen geweest met Damiano Caruso. Zoals altijd vergt de Tour erg veel van je en de beklimmingen van boven de 2.000 meter zullen het verschil maken. Het is moeilijk te zeggen wie favoriet is."

De Tour-ploeg van Bahrain Merida bestaat naast de Italianen Nibali en Caruso uit hun landgenoot Sonny Colbrelli, de Slovenen Matej Mohoric en Jan Tratnik, de Spanjaard Ivan Cortina, de Australiër Rohan Dennis en de Belg Dylan Theuns.

Movistar met Quintana, Landa en Valverde

Movistar, dat dit jaar met Richard Carapaz de Giro won, is zoals verwacht met een sterke ploeg aanwezig in de Tour. Toprenners Nairo Quintana, Mikel Landa én Alejandro Valverde staan aan de start in Frankrijk.

Vorig jaar stond de Spaanse formatie ook met podiumambities aan de start van de Tour. Destijds werd Landa zevende en eindigde Quintana op de tiende plaats in het eindklassement.

De Spanjaarden Marc Soler, Imanol Erviti en Carlos Verona, de Portugees Nelson Oliveira en de Costa Ricaan Andrey Amador completeren de ploeg die zaterdag in Brussel namens Movistar aan de Tour begint.

CCC gaat met Van Avermaet voor dagsucces

Het Poolse CCC aast met kopman Greg Van Avermaet op ritzeges. "Het is echt bijzonder dat de Grand Départ in België plaatsvindt. Het motiveert me extra om de grootste wedstrijd van het jaar voor familie en vrienden te kunnen rijden. Ik wil een rit winnen, dat is geen geheim", aldus de Belg.

Laurens ten Dam is namens CCC niet aanwezig in Frankrijk. Van Avermaet heeft gezelschap van landgenoot Serge Pauwels, de Duitser Simon Geschke, de Nieuw-Zeelander Patrick Bevin, de Zwitser Michael Schär, de Italiaan Alessandro De Marchi, de Amerikaan Joey Rosskopf en de Pool Lukasz Wizniowski.

De 106e editie van de Tour duurt tot en met 28 juli. Er staan zeven berg-, vier heuvel- en acht vlakke etappes op het programma, en bovendien wordt er een ploegentijdrit en een individuele tijdrit afgewerkt.