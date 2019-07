Fabio Jakobsen is zondag Nederlands kampioen op de weg geworden. De renner van Deceuninck-Quick-Step was in Ede de snelste in een massasprint.

Jakobsen rekende na een afstand van 223,4 kilometer overtuigend af met de concurrentie. Danny van Poppel finishte als tweede, maar de renner van Jumbo-Visma werd gedeclasseerd wegens het hinderen van Ramon Sinkeldam.

Moreno Hofland (Education First) schoof daardoor op naar de tweede plaats. Bas van der Kooij van de kleine Monkey Town-ploeg mocht als nummer drie naar het podium.

Voor de 22-jarige Jakobsen is het de eerste keer dat hij de rood-wit-blauwe trui aan mag trekken. Hij volgt Mathieu van der Poel op, die besloot zijn titel dit jaar niet te verdedigen.

Jakobsen was de enige renner die namens Quick-Step aan de start verscheen. Hij profiteerde tijdens de koers vooral van het werk van de Sunweb-ploeg van Cees Bol, die erin slaagde om de vroege vlucht van negen man in de slotfase terug te halen. Bol bleef uiteindelijk steken op de vijfde plaats.

Grote kopgroep in slotfase ingerekend

Al bij de eerste van in totaal negen lokale rondes van 25,2 kilometer ontstond een negen man sterke kopgroep. Koen Bouwman, Jos van Emden (Jumbo-Visma), Elmar Reinders, Oscar Riesebeek (Roompot-Charles), Wesley Kreder (Wanty), Adriaan Janssen (Monkey Town), Arne Peters (Alecto), Thijs de Lange (Metec-TKH) en Luuc Bugter (BEAT) werkten goed samen en pakten een voorsprong van bijna negen minuten.

Met de finale in aantocht werd met name door Sunweb het tempo in het peloton flink opgevoerd. Het verschil liep terug tot vier minuten met nog 50 kilometer te gaan. Op 25 kilometer van de streep waren er nog maar iets meer dan twee minuten over.

Het teruglopen van de voorsprong bleek funest voor de samenwerking in de kopgroep. Nadat Bugter al was ingerekend, probeerde Reinders het solo. De renner van Roompot-Charles hield het vol tot op 2,5 kilometer van de streep, maar werd toen alsnog gegrepen.

Terwijl Fabio Jakobsen juichend over de streep komt, maakt Ramon Sinkeldam zich kwaad ten opzichte van Danny van Poppel. (Foto: Pro Shots)

Jakobsen aan de goede kant langs Van Poppel

In de licht oplopende finishstraat in Ede trok Van Poppel de sprint aan, maar de nummer twee van vorig jaar gaf aan de rechterkant van de weg Sinkeldam te weinig ruimte. Jakobsen schoot er aan de andere kant langs en reed met overmacht naar de zege.

Voor Jakobsen is het zijn twaalfde overwinning als prof. Dit seizoen won hij onder meer de Scheldeprijs en een rit in de Ronde van Turkije en de Ronde van Californië.

Van der Poel ontbrak omdat hij het NK niet in zijn schema vond passen en hij het parcours niet uitdagend genoeg vond. Ook toprenners als Dylan Groenewegen, Tom Dumoulin, Bauke Mollema, Wout Poels en Steven Kruijswijk waren er om uiteenlopende redenen niet bij.