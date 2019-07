Alejandro Valverde is voor de derde keer in zijn carrière Spaans kampioen op de weg geworden. De regerend wereldkampioen zegevierde zondag in zijn woonplaats Murcia. Warren Barguil greep de titel in Frankrijk.

Voor de 39-jarige Valverde is het zijn derde nationale titel. Ook in 2008 en 2015 was hij de beste van zijn land.

Het is al de achtste podiumplaats voor Valverde bij een nationaal kampioenschap. De Movistar-renner, die de overwinning in het verleden regelmatig gunde aan een ploeggenoot, werd tweede in 2007, 2014, 2017 en 2018 en derde in 2009.

In Murcia klopte de ervaren Spanjaard Astana-renner Luis León Sánchez in een sprintje. Daar vlak achter reed Jesus Herrada (Cofidis) naar de derde plaats.

Valverde staat zaterdag voor de twaalfde keer aan de start van de Tour de France. Aanvankelijk zou hij dit seizoen de Giro d'Italia rijden, maar een breukje in zijn wervelkolom zette een streep door die plannen.

Emoties bij Warren Barguil na het veroveren van de Franse titel op de weg, (Foto: ANP)

Barguil in kampioenstrui naar de Tour

Warren Barguil gaat de Tour de France in het blauw-wit-rood van Frankrijk rijden. De klimmer was de sterkste in een 252 kilometer lange etappe naar Fouassière.

De renner van Arkéa Samsic, die in 2017 namens Sunweb het bergklassement won in de Tour, verwees Julien Simon en Damien Touzé naar de andere podiumplaatsen.

Tim Merlier kroonde zich tot Belgisch kampioen. De coureur van Corendon-Circus bleef in de massasprint in Gent Timothy Dupont (Wanty-Groupe Gobert) en Wout van Aert van Jumbo-Visma voor.

Overzicht van de belangrijkste nationale kampioenschappen Nederland: Fabio Jakobsen

Italië: Davide Formolo

België: Tim Merlier

Spanje: Alejandro Valverde

Frankrijk: Warren Barguil

Groot-Brittannië: Ben Swift

Colombia: Óscar Quiroz

Denemarken: Michael Mørkøv

Duitsland: Maximilian Schachmann

Noorwegen: Amund Grøndahl Jansen

Slowakije: Juraj Sagan

Ierland: Sam Bennett

Luxemburg: Bob Jungels

Slowaakse titel blijft bij familie Sagan

In Slowakije eindige Peter Sagan voor het eerst sinds 2010 naast het podium. De zesvoudig nationaal kampioen finishte als vierde, maar zag de titel wel in de familie blijven. Net als in 2016 en 2017 ging de zege naar zijn broer Juraj.

In Italië veroverde Davide Formolo de nationale titel. De renner van Bora-hansgrohe kwam solo aan in finishplaats Compiano. Bob Jungels werd voor de vijfde keer op rij kampioen van Luxemburg.

De Duitse titelstrijd leverde een overwinning op voor Maximilian Schachmann. In Groot-Brittannië zegevierde Ben Swift. Oscar Quiroz mag zich de komende twaalf maanden de Colombiaanse kampioen noemen.