Wout Poels en Dylan van Baarle zijn vrijdag opgenomen in de Tour de France-selectie van Team INEOS. Titelverdediger Geraint Thomas en Egan Bernal zijn de twee leiders van de Britse ploeg. Bauke Mollema en Koen de Kort rijden de Ronde van Frankrijk namens Trek-Segafredo.

De Spanjaard Jonathan Castroviejo, de Pool Michal Kwiatkowski, de Italiaan Gianni Moscon en de Brit Luke Rowe completeren de selectie van INEOS, dat als Team Sky zes van de laatste zeven Tours op zijn naam schreef.

"We geloven dat het logisch is om de koers met twee kopmannen te starten, omdat het ons meer opties geeft", zegt de 33-jarige Thomas, die door een val anderhalve week geleden in de Ronde van Zwitserland geen ideale voorbereiding kende op de Tour.

"Maar ik heb sinds die val een goed trainingsblok gedraaid en heb het gevoel dat ik er klaar voor ben."

De 22-jarige Bernal zou de kopman van INEOS zijn in de Giro d'Italia van vorige maand, maar hij liep vlak voor de start van de ronde een sleutelbeenbreuk op. Het Colombiaanse toptalent werd vorig jaar bij zijn Tour-debuut vijftiende. Dit jaar won hij Parijs-Nice en de Ronde van Zwitserland.

"Geraint en Egan zijn allebei in een goede vorm", zegt teambaas Dave Brailsford. "Ze hebben veel vertrouwen in elkaar en we geloven dat het de beste aanpak is om hen beiden kopman te maken."

Van Baarle staat voor vierde Tour

Poels, Castroviejo, Kwiatkowski, Moscon en Rowe zaten vorig jaar ook in de Tour-ploeg die Thomas aan zijn eerste eindzege hielp. Voor de 31-jarige Poels wordt het zijn zevende deelname aan 'La Grande Boucle'.

Van Baarle staat voor zijn vierde Tour. De 27-jarige Nederlander deed van 2015 tot en met 2017 mee namens zijn vorige ploeg Cannondale.

Chris Froome ontbreekt in de selectie voor de Ronde van Frankrijk. De viervoudig winnaar en nummer drie van vorig jaar liep deze maand in het Criterium du Dauphiné breuken op aan zijn dijbeen, heup, elleboog, ribben en nek.

Mollema en De Kort in Tour-selectie Trek

Trek-Segafredo zal ook met twee Nederlanders naar de Tour gaan. Wegkapitein Koen de Kort en luxeknecht Bauke Mollema staan net als de rest van het team in dienst van de Australische kopman Richie Porte.

De Italianen Giulio Ciccone en Fabio Felline, de Fransman Julien Bernard, de Let Toms Skujins en de Belg Jasper Stuyven maken het achttal van Trek vol. De Duitse sprinter John Degenkolb, vorig jaar winnaar van de negende etappe, ontbreekt.

"Ik denk dat we een sterk team hebben", zegt Porte. "Ik zou natuurlijk graag op het podium eindigen in Parijs, maar ik weet ook dat het een ontzettend gevecht wordt. Ik voel wel minder druk dan in andere jaren en ben heel gemotiveerd om drie weken lang te knokken."

De Ronde van Frankrijk begint zaterdag 6 juli met een vlakke rit met start en finish in Brussel.