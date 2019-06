Team Sunweb zal zich na het wegvallen van kopman Tom Dumoulin volledig richten op het winnen van etappes in de Tour de France. De pas 23-jarige Nederlander Cees Bol maakt zijn debuut in een grote ronde.

Team Sunweb hoopte in Frankrijk voor de eindzege te strijden met Dumoulin, die vorig jaar achter Geraint Thomas als tweede eindigde in Parijs. De Limburger besloot vorige week echter om zich af te melden voor de Tour, omdat hij niet voldoende hersteld is van een in de Giro d'Italia opgelopen knieblessure.

"We hebben eerder in de situatie gezeten dat we ons doel moesten veranderen van een goed klassement rijden naar om ritzeges strijden. Ik heb er vertrouwen in dat we dat weer kunnen doen", zegt ploegleider Aike Visbeek op de site van Sunweb.

Bol en de Amerikaan Chad Haga nemen in de achtkoppige selectie de plekken in van Dumoulin en Sam Oomen. Oomen zou eigenlijk de Tour rijden, maar werd ingezet in de Giro na het wegvallen van Wilco Kelderman.

Kelderman is inmiddels hersteld en zit net als de Duitsers Nikias Arndt en Lennard Kämna (ook een debutant), de Australiër Michael Matthews, de Deen Sören Kragh Andersen en de Ier Nicolas Roche in de Tour-ploeg.

De 28-jarige Matthews won in zijn carrière al drie etappes in de Tour. Bovendien was hij in 2017 de beste in het puntenklassement. Bol zal de sprinter moeten bijstaan. De neoprof maakte dit jaar al indruk met winst in Nokere Koerse en een ritzege in de Ronde van Noorwegen en de Ronde van Californië.

Simon Yates luxeknecht voor tweelingbroer

Simon Yates is verrassend opgenomen in de selectie van Mitchelton-Scott. "Simon zal als luxeknecht fungeren in de Tour", zegt ploegleider Matt White op de site van Mitchelton-Scott. "Zijn hoofddoel is om er voor zijn tweelingbroer Adam te zijn en zo een wederdienst te leveren voor de Vuelta van vorig jaar."

Simon Yates won de Ronde van Spanje in 2018, zijn eerste eindzege in een grote ronde. Adam Yates was toen een belangrijke helper voor zijn broer. Dit jaar was de Giro d'Italia het hoofddoel van Simon Yates, maar hij kwam in Italië niet verder dan de achtste plaats. De verwachting was dat hij de Tour niet zou rijden.

Adam Yates richt zich dit jaar volledig op 'La Grande Boucle'. De Engelsman werd in 2016 vierde in het eindklassement en won de witte trui als beste jongere. Vorig jaar eindigde hij als 29e. "Ons belangrijkste doel van de Tour is om Adam alle kans te geven om het podium te halen in Parijs", aldus White.

Adam Yates moest eerder deze maand ziek opgeven in het Critérium du Dauphiné, terwijl hij tweede stond in het klassement. "Maar inmiddels voel ik me weer goed", zegt hij. "Gezien mijn vorm dit jaar heb ik goede hoop dat ik beter dan ooit kan presteren in de Tour."

Naast de gebroeders Yates bestaat de Tour-selectie van Mitchelton-Scott uit de Australiërs Luke Durbridge, Michael Hepburn en Jack Haig, de Zuid-Afrikaanse wegkapitein Daryl Impey, de Deen Chris Juul-Jensen en de Italiaan Matteo Trentin.

Zakarin kopman van Katusha

Ook Katusha–Alpecin maakte vrijdag zijn acht renners bekend voor de Ronde van Frankrijk. Ilnur Zakarin is de kopman van de Zwitserse ploeg. De 29-jarige Rus, die vorige maand tiende werd in de Giro, eindigde vorig jaar als negende in de Tour.

Zakarin wordt ondersteund door de Duitsers Nils Politt en Rick Zabel, de Belg Jens Debusschere, de Brit Alex Dowsett, de Portugees José Gonçalves, de Oostenrijker Marco Haller en de Deen Mads Würtz Schmidt.

De Ronde van Frankrijk begint zaterdag 6 juli met een vlakke rit met start en finish in Brussel.