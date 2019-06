De organisatie van de Giro d'Italia heeft donderdag de routes bekendgemaakt van de eerste drie etappes van de ronde van volgend jaar. De Giro van 2020 start met een tijdrit van 9,5 kilometer door het centrum van Boedapest, waarna nog twee vlakke etappes door Hongarije volgen.

RCS Sport, de organisator van de Ronde van Italië, meldde in april al dat de 'Grande Partenza' volgend jaar voor het eerst in Hongarije zal zijn.

De eerste etappe is een korte tijdrit die begint op het Heldenplein in Boedapest. Na een relatief vlakke start loopt het parcours in de laatste 1,5 kilometer gemiddeld 4 procent omhoog.

De tweede etappe gaat van Boedapest naar Györ en is 193 kilometer lang. Op papier lijkt het een rit voor de sprinters, al ligt er op 22 kilometer van de streep wel een steil klimmetje naar de Abdij van Pannonhalma.

De derde en laatste etappe op Hongaars grondgebied is bijna helemaal vlak en voert de renners over 197 kilometer van Székesfehérvár naar Nagykanizsa, om het Balatonmeer.

Het is de veertiende keer dat de Giro d'Italia buiten Italië van start gaat. De eerste keer was in 1965 in San Marino. Dit jaar begon de Giro met een tijdrit in Bologna, die werd gewonnen door Primoz Roglic. De eindwinst ging naar Richard Carapaz.

Het profiel van de openingstijdrit van de Giro van 2020. (Bron: Giro d'Italia)