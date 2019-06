Wielrenners Georg Preidler en Stefan Denifl zijn door de Oostenrijkse antidopinginstantie ÖADR voor vier jaar geschorst. Eerder dit jaar bekenden zij doping te hebben gebruikt.

De namen van beide renners doken op in de geruchtmakende dopingzaak 'Operation Aderlass', waarbij ook een groot aantal Oostenrijkse langlaufers zijn betrokken.

Preidler en Denifl zijn na onderzoek door de ÖADR schuldig bevonden aan het gebruik van verboden stimulerende middelen. De resultaten van Preidler van 1 februari 2018 tot 5 maart 2019 zijn geschrapt, terwijl Denifl zijn resultaten van 1 juni 2014 tot 5 maart 2019 kwijt is.

Dat betekent onder meer dat Denifl zich niet langer winnaar van de zeventiende etappe van de Vuelta van 2017 mag noemen. Hij boekte in de bergrit in Spanje de grootste zege uit zijn loopbaan. Preidler werd in 2018 Oostenrijks kampioen tijdrijden en won dat jaar een rit in de Ronde van Polen.

Beide renners stonden in het verleden onder contract bij een Nederlandse ploeg. Denifl reed in 2012 voor Vacansoleil-DCM, terwijl Preidler in 2017 een van de knechten was van Tom Dumoulin bij diens eindzege in de Giro d'Italia.

De schorsing van beide mannen is ingegaan op 5 maart van dit jaar, waardoor zij op 4 maart 2023 weer op de fiets mogen zitten. Denifl is dan 35, terwijl Preidler dat jaar 33 wordt. De kans is daardoor klein dat zij nog in het peloton terugkeren.