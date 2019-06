Team Emirates verschijnt op 6 juli met Fabio Aru aan de start van de Tour de France. Topsprinter Fernando Gaviria is wegens een knieblessure niet geselecteerd.

Aru stond dit jaar lang aan de kant na een operatie aan een beknelde slagader in zijn lies. De Italiaanse klimmer miste daardoor de Giro d'Italia. Hij maakte eerder deze maand zijn rentree en reed ook al mee in de Ronde van Zwitserland.

De Italiaan, twee jaar geleden vijfde in de Ronde van Frankrijk, zal zich in de Tour niet richten op het algemeen klassement; de Ier Daniel Martin is normaal gesproken de kopman van de ploeg. "Ik hoop vooral dat ik elke dag wat beter wordt", zegt Aru donderdag. "Als de omstandigheden het toelaten, wil ik voor ritzeges gaan."

In de sprints wordt vol ingezet op de Noor Alexander Kristoff, die met zijn landgenoten Sven Erik Bystrøm en Vegard Stake Laengen en de Belg Jasper Philipsen drie sterke knechten meekrijgt.

De formatie wordt gecompleteerd door de Portugese oud-wereldkampioen Rui Costa en de Colombiaanse klimmer Sergio Henao.

"We hebben een uitgebalanceerd team met vier klimmers en vier man voor het vlakke", stelt ploegleider Joxean Matxin dan ook. "Het wordt interessant om te zien hoe het met Aru verloopt, maar zijn progressie geeft reden tot optimisme."

Gaviria kwakkelt al enige tijd

Gaviria deed eerder dit jaar wel mee aan de Giro, waarin de Colombiaanse topsprinter één rit won. Hij moest in de zevende etappe opgeven omdat hij niet fit was.

De tweevoudig ritwinnaar in de Tour kwakkelt al langer met zijn linkerknie, nadat hij in april viel bij een baanwedstrijd in Colombia.

De Tour de France begint op 6 juli met een vlakke etappe met start en aankomst in Brussel.