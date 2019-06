Annemiek van Vleuten heeft woensdag met groot overmacht alweer haar vierde Nederlandse titel tijdrijden gepakt. De 36-jarige Utrechtse verpulverde in Ede de concurrentie.

Van Vleuten zette na 39 kilometer een tijd neer van 39 minuten en 14 seconden was daarmee liefst 1 minuut en 35 seconden sneller dan Ellen van Dijk (tweede) en Anna van der Breggen (derde).

Van Dijk was de titelverdediger en mocht daarom als laatste starten, maar al vroeg in de chronorace bleek dat ze niet was opgewassen tegen het geweld van Van Vleuten.

Van Vleuten, die rijdt voor het Australische Mitchelton-Scott veroverde, eerder ook in 2014, 2016 en 2017 de Nederlandse titel tijdrijden.

De Vleutense, die in september bij een val in de wegwedstrijd van de WK in Innsbruck een zware knieblessure opliep en in maart haar rentree maakte, verkeert in bloedvorm. Ze won dit jaar ook al Strade Bianche en Luik-Bastenaken-Luik.

Later op woensdag wordt ook de Nederlandse titel tijdrijden bij de mannen vergeven. Dylan van Baarle was vorig jaar in Bergen op Zoom verrassend de sterkste.