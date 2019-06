Jos van Emden en Annemiek van Vleuten hebben woensdag de Nederlandse titel tijdrijden gepakt bij respectievelijk de mannen en vrouwen.

Van Emden klokte na 40,8 kilometer door de Gelderse steden Ede, Bennekom en Wageningen 46.59 minuten en hield daarmee Sebastian Langeveld (tweede op 8 seconden) en titelverdediger Dylan van Baarle (derde op 27 seconden) achter zich.

De 34-jarige renner van Jumbo-Visma veroverde zijn tweede Nederlandse titel tijdrijden. Hij was ook in 2010 al eens de sterkste in de nationale chronorace.

Van Emden boekte zijn tweede zege in korte tijd. Hij won vorige week ook al de proloog in de Nederlandse etappekoers Ster ZLM Toer.

Bij de mannen ontbraken enkele toppers, onder wie Tom Dumoulin. De kopman van Team Sunweb revalideert van een knieblessure die hij vorige maand opliep in de Giro d'Italia.

Annemiek van Vleuten in actie tijdens de tijdrit. (Foto: Pro Shots)

Van Vleuten verpulvert concurrentie

Van Vleuten verpulverde de concurrentie. Ze zette na 31,8 kilometer kilometer 39.14 minuten neer en was liefst 1.35 minuten sneller dan nummer twee en titelverdediger Ellen van Dijk en 1.49 minuten dan nummer drie Anna van der Breggen.

De 36-jarige renster van het Australische Mitchelton-Scott en regerend wereldkampioen veroverde alweer haar vierde Nederlandse titel tijdrijden. Ze was eerder in 2014, 2016 en 2017 de sterkste.

Van Vleuten, die in september bij een val in de wegwedstrijd van de WK in Innsbruck een zware knieblessure opliep en in maart haar rentree maakte, verkeert in bloedvorm. Ze won dit jaar ook al Strade Bianche en Luik-Bastenaken-Luik.

De wegwedstrijden op zaterdag (vrouwen) en zondag (mannen) voeren alle deelnemers over hetzelfde parcours in Ede, Bennekom en Wageningen. De vrouwen leggen 122,6 kilometer (vijf rondes) af en de mannen 223,4 (negen rondes).

Annemiek van Vleuten met haar medaille en de bloemen. (Foto: Pro Shots)