Deceuninck–Quick-Step heeft Julian Alaphilippe en Elia Viviani woensdag aangewezen als kopmannen voor de Tour de France, die volgende week van start gaat in Brussel. Philippe Gilbert valt buiten de boot.

Alaphilippe was vorig jaar al een van de smaakmakers in de Tour met twee ritzeges en de winst in het bergklassement. De Fransman won dit jaar al de Strade Bianche, Milaan-Sanremo en de Waalse Pijl.

Viviani reed alleen in 2014 de Tour en wist toen geen etappe te winnen. De Italiaanse sprinter lukte dat wel in de Giro d'Italia (vijf ritzeges) en de Vuelta a España (drie ritzeges).

Quick-Step rekent in de bergetappes op Enric Mas. De Spanjaard verraste vorig jaar met de tweede plaats in de Ronde van Spanje. De Belgische ploeg wil hem in zijn eerste Tour echter nog niet de druk opleggen om voor een goed klassement te gaan.

'Lastige keuze om Gilbert thuis te laten'

Gilbert is de opvallendste afwezige in de achtkoppige Tour-selectie. De 36-jarige Belgische routinier, voormalig geletruidrager, is aangewezen als eerste reserve.

"Met zo'n sterke ploeg is het lastig om keuzes te maken", zegt ploegleider Tom Steels. "Het is heel jammer om een renner als Gilbert thuis te moeten laten, maar ik denk dat we een heel uitgebalanceerd team hebben samengesteld."

Gilbert deed negen keer mee aan de Tour, maar wist alleen in 2011 een etappe te winnen. De tweevoudig wereldkampioen, die de afgelopen twee jaar Parijs niet haalde, reed toen ook een dag in de gele trui.

De selectie van Quick-Step wordt gecompleteerd door de Denen Kasper Asgreen en Michael Mørkøv, de Belgen Dries Devenyns en Yves Lampaert en de Argentijn Maximiliano Richeze.

Jako Fuglsang. (Foto: ANP)

Fuglsang kopman bij Astana

Bij Astana is zoals verwacht Jakob Fuglsang aangewezen als kopman. De 34-jarige Deen toonde deze maand zijn goede vorm door voor de tweede keer in zijn loopbaan het Critérium du Dauphiné te winnen.

Voor Fuglsang wordt het al zijn negende deelname aan de Tour. De zevende plaats in 2013 is vooralsnog zijn beste resultaat. Vorig jaar eindigde hij als twaalfde.

Fuglsang kan rekenen op de steun van zijn landgenoot Magnus Cort, de Spanjaarden Luis León Sánchez, Pello Bilbao, Gorka Izagirre en Omar Fraile, de Kazach Alexey Lutsenko en de Canadees Hugo Houle.

Groupama-FDJ richt al zijn pijlen op Thibaut Pinot. De Fransman, die in 2014 derde werd, krijgt steun van zijn landgenoten William Bonnet, David Gaudu, Matthieu Ladagnous, Rudy Molard en Anthony Roux en de Zwitsers Stefan Küng en Sebastian Reichenbach.

Ramon Sinkeldam ontbreekt na vier onafgebroken deelnames. De Noord-Hollander kwam een paar weken geleden al in actie in de Giro, waar hij Arnaud Démare hielp aan een ritzege.