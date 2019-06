Chantal Blaak heeft dinsdag bij de Europese Spelen in het Wit-Russische Minsk zilver veroverd in de tijdrit. De 29-jarige Nederlandse hoefde alleen Marlen Reusser voor zich te dulden op het podium.

Blaak had 37 minuten en 32 seconden nodig over haar race tegen de klok van 28,6 kilometer. De Zwitserse Reusser was een klasse apart en toonde zich liefst een minuut en vijftien seconden sneller (36.17) dan de geboren Zuid-Hollandse.

"Ik heb alles gegeven wat ik had. Dat er dan eentje sneller is, is dan maar zo. Ik ging voor een medaille en die heb ik!", aldus een tevreden Blaak in een eerste reactie.

Het brons ging naar de Britse Hayley Simmonds, die twaalf seconden trager was dan Blaak (37.44). De top vijf werd gecompleteerd door de Britse Alice Barnes (37.45) en de Wit-Russische Alena Amialiusik (37.46).

Nederland door zilver Blaak op drie wielermedailles

Ellen van Dijk veroverde vier jaar geleden bij de Europese Spelen in Bakoe goud in de tijdrit, maar de 32-jarige renster van Trek-Segafredo was er niet bij in Minsk. Hetzelfde geldt voor Annemiek van Vleuten, die in 2015 brons pakte.

Blaak bezorgde Nederland de derde wielermedaille op de Europese Spelen in Minsk. Lorena Wiebes sprintte zaterdag naar het goud in de wegwedstrijd, terwijl Marianne Vos als tweede eindigde.

Voor Blaak is het de derde keer dit jaar dat ze op het podium eindigt van een wielerkoers. Ze won al Omloop het Nieuwsblad en eindigde als tweede in de Ronde van Drenthe.

Later op dinsdag won de 37-jarige Vasil Kiryienka voor eigen publiek goud bij de mannen. De Wit-Rus was over 28,6 kilometer 28 seconden sneller dan de Portugees Nelson Oliveira. De Tsjech Jan Bárta won brons. Er deden geen Nederlanders mee.