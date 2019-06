Mike Teunissen heeft zondag de 32e editie van de ZLM Tour op zijn naam geschreven. De Limburger gaf zijn leidende positie in het algemeen klassement niet meer weg in de slotrit, die werd gewonnen door de Australiër Caleb Ewan.

Teunissen bleef in het eindklassement zijn Noorse ploeggenoot Amund Grøndahl Jansen veertien seconden voor. De Deen Mads Würtz Schmidt werd op zestien tellen derde. Ook Maurits Lammertink (zesde), Dylan Groenewegen (zevende) en Jos van Emden (achtste) eindigden in de top tien.

De 26-jarige Teunissen nam de leiderstrui in de tweede etappe over van zijn ploeggenoot Van Emden. De renner van Team Jumbo-Visma verstevigde zaterdag zijn eerste plek en hield die zondag vast.

Voor Teunissen is het zijn tweede eindoverwinning in korte tijd. Vorige maand schreef hij in Frankrijk de Vierdaagse van Duinkerke op zijn naam.

Ewan bleef in de laatste etappe, die het peloton over iets meer dan 170 kilometer van Eindhoven naar Tilburg voerde, de Duitser Max Walscheid (tweede) en Groenewegen (derde) voor in de massasprint.

Groenewegen grijpt naast derde etappezege

Groenewegen greep zo naast zijn derde ritzege in de ZLM Tour. De sprinter van Jumbo-Visma won eerder wel de eerste en tweede etappe in de Nederlandse rittenkoers.

Arvid de Kleijn kwam als vierde over de finish en Bas van der Kooij was op de zevende plek de derde Nederlander in de top tien.

Ewan, die zijn zesde zege van dit jaar boekte, voorkwam met zijn winnende sprint dat alle etappes in de ZLM Tour werden gewonnen door Jumbo-Visma. Naast de twee overwinningen van Groenewegen was Van Emden de snelste in de proloog en triomfeerde Jansen in de derde etappe.

Valverde viert rentree met eindzege in Occitanie

In La Route d'Occitanie luisterde Alejandro Valverde zijn rentree op met de eindzege. De Spanjaard verdedigde zijn leiderstrui in de slotrit over bijna 155 kilometer van Gers naar Clermont-Pouyguillès met succes. Hij bleef de Colombianen Iván Sosa (tweede) en Rigoberto Urán (derde) voor in het eindklassement.

De laatste etappe werd gewonnen door Arnaud Démare. De Fransman van Groupama-FDJ troefde in de massasprint de Italiaan Sacha Modolo (tweede) en zijn landgenoot Julien Simon (derde) af.

De 39-jarige Valverde reed in de Franse etappekoers, die vroeger bekendstond als de Route du Sud, zijn eerste koers sinds hij op 28 april afstapte in Luik-Bastenaken-Luik. De wereldkampioen kampte met een blessure aan zijn heiligbeen.

Valverde won eerder deze week de openingsrit en boekte in La Route d'Occitanie pas zijn tweede en derde overwinning van het jaar. De Movistar-renner zal over zo'n twee weken ook aan de start staan van de Tour de France.