Egan Bernal heeft zondag voor het eerst in zijn carrière de Ronde van Zwitserland op zijn naam geschreven. De 22-jarige Colombiaan sloeg in de laatste rit een aanval van nummer twee Rohan Dennis zonder al te veel problemen af. Hugh Carthy soleerde naar de winst in de korte maar zware slotrit.

Dennis moest in de negende en laatste etappe 22 seconden goedmaken op Bernal, maar de Australiër kwam samen met de geletruidrager over de streep in Goms, 1 minuut en 2 seconden na Carthy.

Bernal eindigde achter Dennis als derde, waardoor hij door de bonificatieseconden in het eindklassement 19 seconden overhield op de renner van Bahrain-Merida.

De Oostenrijker Patrick Konrad werd negende op 2.15 en behield daardoor zijn derde plek in de algemene rangschikking, op 3.04 van het geel. De Belg Tiesj Benoot (+3.12) en de Tsjech Jan Hirt (+3.13) completeerden de top vijf.

Bernal veroverde donderdag de leiderstrui in de door Antwan Tolhoek gewonnen zesde etappe. De jonge klimmer van Team INEOS verstevigde zijn leiding door de lastige zevende rit te winnen en verloor zaterdag in een tijdrit van 19 kilometer slechts 19 seconden op Dennis, de regerend wereldkampioen tijdrijden.

Bernal pakte eerder dit jaar al de eindzege in Parijs-Nice. Vorig jaar was hij de beste in de Ronde van Californië. De Colombiaan begint op 6 juli in Brussel als schaduwkopman achter titelverdediger Geraint Thomas aan de Tour de France.

Carthy rondt solo van 100 kilometer af

De slotetappe in Zwitserland was slechts 101,5 kilometer lang, maar de renners moesten nog over drie cols van de buitencategorie.

Bernal en Team INEOS kregen de eindzege niet cadeau, want Hirt (de nummer vijf van het klassement) en Enric Mas (de nummer zes van het klassement) demarreerden op de Furkapass, de laatste klim van de dag (11,5 kilometer à 7,7 procent).

De Tsjech en Spanjaard kwamen niet weg, waarna Dennis het vlak voor de top toch nog probeerde. Bernal gaf geen krimp, maar de versnelling zorgde er wel voor dat alle andere favorieten moesten lossen. In de afdaling en het vlakke stuk naar de finish reden de nummer één en twee van het klassement vervolgens gebroederlijk naar de streep.

Dat was allemaal achter Carthy, die vrijwel direct na de start op de eerste klim van de etappe (de Nufenenpass, 13,3 kilometer à 8,5 procent) de eerste aanvaller van de dag was. De 24-jarige Brit kreeg heel even zes renners met zich mee, maar ging al snel solo verder. De klimmer van EF Education First hield knap stand en boekte de grootste zege uit zijn loopbaan.