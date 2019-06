De Nederlandse handboogschutters hebben zondag bij de Europese Spelen in Minsk het zilver veroverd. In de finale voor gemengde landenteams werd verloren van Rusland. De Italiaanse renner Davide Ballerini won de Europese titel bij de wegrit.

Mike Schloesser en Sanne de Laat verloren in de finale van gemengde landenteams in de discipline compound pas na een shoot-off van Rusland: 28-27. Die shoot-off was nodig na een gelijke stand van 152-152.

Eerder op zondag versloegen Schloesser en De Laat in de halve eindstrijd Kroatië met 150-142.

Zaterdag won Nederland bij het handboogschieten ook zilver bij de Europese Spelen. Sjef van den Berg, Jan van Tongeren en Steve Wijler verloren in de finale van de olympische discipline recurve van Frankrijk.

Het peloton, zonder toppers, tijdens de wegrit in Minsk. (Foto: ANP)

Ballerini in gedevalueerde wegrit naar goud

Ballerini profiteerde in de wegrit van het ontbreken van de toppers in Minsk. De Italiaan van Astana kwam na 180 kilometer solo over de streep, met zestien seconden voorsprong op de Est Alo Jakin (zilver) en de Oostenrijker Daniel Auer (brons).

Joris Nieuwenhuis was op de zesde plek de beste Nederlander. Hij was de snelste van een groepje dat 41 tellen na de winnaar over de finish kwam. De 23-jarige renner van Team Sunweb vormde samen met Julius van den Berg, Dennis van Winden en Bram Welten de Nederlandse ploeg in Wit-Rusland.

Alle toppers lieten de Europese Spelen schieten, twee weken voor de start van de Tour de France. Vier jaar geleden won de Spanjaard Luis León Sánchez in Bakoe goud bij de Europese Spelen, ook namens Astana.

Zaterdag was er succes voor Nederland in de wegrit voor vrouwen. Lorena Wiebes sprintte naar de winst en Marianne Vos pakte zilver.

Tafeltennister Li Jie bereikte de achtste finales. (Foto: ANP)

Jie verder bij tafeltennis, Eerland naar huis

Li Jie drong bij het tafeltennis door tot de achtste finales. De Nederlandse won in de derde ronde van het vrouwenenkelspel met 4-0 (12-10, 11-8, 11-8 en 11-2) van de Française Stephanie Loeuillette.

Britt Eerland wist het voorbeeld van Li Jie niet te volgen. Ganna Gaponova uit Oekraïne was met 3-1 (10-12, 11-3, 11-4, 11-7 en 11-8) te sterk.

De als zevende geplaatste Jie vervolgt het toernooi maandag.