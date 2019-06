De Belgische renners Jasper De Buyst en Jelle Wallays hebben geen goed woord over voor de organisatie van de ZLM Tour. De wedstrijdleiding besloot de derde etappe zaterdag in te korten vanwege personenauto's op het parcours.

"Dit is bullshit! En jullie noemen jezelf een voorbereidingskoers op de Tour?", foetert De Buyst op zijn Twitter-pagina. "Jullie willen lokale rondes hebben maar die zitten vol met verkeer en vervolgens pas je de finale nog aan, waardoor we van niets weten. Zo gevaarlijk."

Tijdens de laatste plaatselijke omloop reden meerdere personenauto's op het parcours van de rit van Buchten naar Landgraaf, waardoor de politie de veiligheid niet kon garanderen. De wedstrijdleiding besloot de etappe daarom een ronde in te korten.

De renners kregen echter pas 2 kilometer voor de nieuwe finish te horen dat de etappe was ingekort. Dit leidde niet alleen tot woede bij De Buyst, maar ook bij zijn ploeggenoot Wallays. De dertigjarige renner van Lotto Soudal kwam met twee opgestoken middelvingers over de streep.

Wallays moest zich tevredenstellen met de zesde plaats in de koninginnenrit en de 25-jarige De Buyst eindigde als achtste.

Lars Boom uitte eerder al onvrede over auto's op parcours

Het is niet de eerste keer dat er tijdens de ZLM Tour personenauto's op het parcours rijden. In 2012 gebeurde hetzelfde en deed onder anderen Lars Boom daar zijn beklag over.

"Schijnbaar is het heel moeilijk om auto's weg te halen in de laatste kilometers van de koers. Belachelijk!!! Levensgevaarlijk!", schreef Boom destijds op Twitter.

De etappe in Limburg werd gewonnen door de Noor Amund Grøndahl Jansen, die Jumbo-Visma al de vierde overwinning in de ZLM Tour bezorgde. Eerder won Jos van Emden de proloog en sprintte Dylan Groenewegen tweemaal naar de winst.

Mike Teunissen eindigde als tweede in de derde rit en verstevigde zijn leidende positie in het algemeen klassement. Hij begint zondag met een voorsprong van vijftien seconden aan de slotrit over 170 kilometer van Eindhoven naar Tilburg.