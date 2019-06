Yves Lampaert heeft zaterdag de tweede individuele tijdrit in de Ronde van Zwitserland gewonnen. In het algemeen klassement behield Egan Bernal zijn leidende positie.

Lampaert legde de 19,2 kilometer door de straten van Goms af in 21 minuten en 58 seconden. De Belg bezorgde Deceuninck-Quick-Step al de 41e overwinning van het seizoen.

De 28-jarige Lampaert bleef de Denen Kasper Asgreen (tweede) en Søren Kragh Andersen (derde) respectievelijk vijf en tien seconden voor.

Voor Lampaert betekende het zijn eerste overwinning sinds hij in juni vorig jaar Belgisch kampioen op de weg werd. Eerder in zjin carrière won hij onder meer een rit in de Vuelta a España en tweemaal Dwars door Vlaanderen.

Dennis stelt teleur met zesde tijd

Rohan Dennis, de nummer twee in het klassement, kwam ditmaal niet verder dan de zesde tijd. De Australiër, die vorig weekend de openingstijdrit won, gaf negentien seconden toe op Lampaert.

Er eindigden geen Nederlanders in de top tien van de tijdrit. Koen Bouwman was op de 32e plek de beste Nederlander.

Dennis liep in het klassement wel in op Bernal, die op 38 tellen van de winnaar als elfde eindigde in de tijdrit. De wereldkampioen tijdrijden heeft nu 22 seconden achterstand op de Colombiaan. De Oostenrijker Patrick Konrad staat op 1 minuut en 46 tellen derde.

De Ronde van Zwitserland wordt zondag afgesloten met de koninginnenrit over 101 kilometer van en naar Goms. Onderweg liggen drie beklimmingen van de buitencategorie.