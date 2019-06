Geraint Thomas heeft drie dagen na zijn valpartij in de Ronde van Zwitserland de training hervat. De winnaar van de Tour de France van vorig jaar is zo goed als volledig hersteld.

"Vandaag een mooie dag om weer op de fiets te stappen", laat Thomas vrijdag in een videoboodschap op Twitter weten. "Alles goed met mij. Ik heb alleen nog een klein sneetje boven mijn oog."

De 33-jarige Thomas ging dinsdag in de vierde etappe van de Ronde van Zwitserland onderuit. De Welshman bleef lang op het asfalt zitten en werd vervolgens naar het ziekenhuis gebracht.

Uit medisch onderzoek bleek de schade mee te vallen. Hij had alleen een schaafwond op zijn schouder en een snee boven zijn rechteroog opgelopen.

Thomas keek na zijn bezoek aan het ziekenhuis al meteen uit naar de Tour de France, die over circa twee weken van start gaat. "Er is nog genoeg tijd voor de start in Brussel over een paar weken. Ik ben klaar voor 6 juli", zei hij toen.

Geraint Thomas na zijn valpartij in de Ronde van Zwitserland. (Foto: ANP)

Thomas kopman Team INEOS in Tour

Vanwege de harde val van Chris Froome eerder deze maand is Thomas een van de kopman van Team INEOS in de Tour. Froome knalde met hoge snelheid tegen een muur aan tijdens de verkenning van de tijdrit in het Critérium du Dauphiné. Daarbij liep de Brit breuken op aan zijn nek, dijbeen, heup, elleboog en ribben.

Egan Bernal is de andere kopman van INEOS voor de Tour. De Colombiaan verstevigde vrijdag zijn leidende positie in het algemeen klassement door de zevende etappe te winnen.

Thomas won de Tour vorig jaar voor het eerst, vóór Tom Dumoulin en Froome. Dumoulin besloot donderdag vanwege zijn knieblessure af te zien van deelname aan de Ronde van Frankrijk.