Dylan Groenewegen heeft vrijdag zijn tweede ritzege op rij geboekt in de ZLM Tour. De Amsterdammer van Jumbo-Visma was op zijn verjaardag de sterkste in de massasprint.

De 26-jarige Groenewegen, die donderdag ook zegevierde, hield na 168 kilometer van Etten-Leur naar Buchten de Australiër Caleb Ewan (tweede) en zijn ploeggenoot Mike Teunissen (derde) achter zich.

Voor Groenewegen was het zijn tiende overwinning van het jaar. Eerder won hij ook de Driedaagse Brugge-De Panne, drie etappes in de Vierdaagse van Duinkerke, twee ritten in Parijs-Nice en één etappe in de Ronde van Valencia en de Ronde van de Algarve.

De voormalig Nederlands kampioen bereidt zich in de ZLM Tour voor op de Tour de France (6-28 juli). Vorig jaar won Groenewegen twee etappes in de Ronde van Frankrijk.

Teunissen nieuwe leider in klassement

Teunissen neemt dankzij de bonificatieseconden voor zijn derde plek de leiding in het algemeen klassement over van ploegmaat Jos van Emden, die woensdag de proloog won en nu op twee seconden tweede staat. Groenewegen is op vijf tellen de nummer drie.

De tweede etappe in de ZLM Tour werd gekleurd door een ontsnapping van vier renners. De Nederlanders Justin Timmermans en Robbie van Bakel gingen op avontuur met de Belg Jonas Goeman en de Spanjaard Mikel Aristi.

Het kwartet kreeg de ruimte van het peloton en bouwde een maximale voorsprong van ruim vijf minuten op. In de finale werden de vluchters weer gegrepen, waarna Groenewegen het voorbereidende werk van Teunissen afmaakte in de massasprint.

De ZLM Tour duurt tot en met zondag en gaat zaterdag verder met de koninginnenrit, die over ruim 171 kilometer van Buchten naar Landgraaf gaat. De rit voert het peloton onder meer over de Cauberg en twee keer over de Eyserbosweg.