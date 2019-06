Het zat er de afgelopen dagen al aan te komen, maar de afmelding van Tom Dumoulin voor de Tour de France was donderdag vanzelfsprekend een harde klap voor Team Sunweb. De ploegleiding geeft de kopman nu alle ruimte om te herstellen, in de hoop op een goede tweede seizoenshelft.

Na een soap van een maand, waarin de gekwetste knie van Dumoulin bijna dagelijks voor nieuws zorgde, maakte de 28-jarige Limburger donderdag bekend dat de Tour een "onrealistisch doel" is door de naweeën van zijn valpartij in de eerste week van de Giro d'Italia.

"Het was geen verrassing meer", zegt Team Sunweb-ploegleider Aike Visbeek in gesprek met NUsport. "Maar nu de beslissing genomen is, komt het besef. We zijn allemaal teleurgesteld dat we met Tom niet mee kunnen doen om de eindzege in de Tour."

Dumoulin probeerde na zijn valpartij in de vierde etappe van de Giro - zijn hoofddoel van het jaar - om vrijwel direct de knop om te zetten naar de Ronde van Frankrijk. Vorige week, in de voorbereidingskoers Critérium du Dauphiné, merkte hij dat hij nog te veel pijn had aan zijn knie.

Afgelopen maandag besloot de nummer twee van de Tour van vorig jaar, terwijl hij al in de auto zat op weg naar een geplande hoogtestage in de Alpen, dat het niet meer realistisch was om de Tour te rijden.

"De laatste weken zijn mentaal heel zwaar geweest voor Tom", stelt Visbeek. "Eerst de teleurstelling in de Giro, een ronde waar hij maandenlang naartoe had geleefd en alles voor gedaan had. Daarna meteen het traject naar de Tour, met alle verwachtingen en druk die daarbij horen, en de blessure en bijbehorende onzekerheid. Je moet niet onderschatten wat voor enorme opgave dat is. Het is extreme topsport."

Het moment Tom Dumoulin uit de Giro stapt. (Foto: ANP)

'We hebben de goede beslissingen genomen'

Dumoulin benadrukte donderdag dat hij geen enkele klacht heeft over de begeleiding die hij de afgelopen maand heeft gekregen van zijn ploeg. Hij noemde het "pech" dat een minuscuul stukje grind, dat pas afgelopen zondag uit zijn knie werd verwijderd, zoveel schade heeft veroorzaakt.

Visbeek zegt ook dat hij geen spijt heeft van de keuzes die de afgelopen weken zijn gemaakt. "Ik denk dat we met heel veel kennis en goed overleg de situatie aangevlogen hebben en uiteindelijk de goede beslissingen hebben genomen."

"Er is nooit een moment geweest dat iemand alleen een besluit heeft genomen. We hebben het steeds met een grote groep mensen gedaan, onder wie Tom. Dat is altijd weloverwogen gegaan. Dus nee, ik kan nergens op terugkijken en zeggen: dat hadden we anders moeten doen."

Tijdlijn blessure Dumoulin 14 mei: Dumoulin valt in de vierde rit van de Giro.

15 mei: Dumoulin stapt af aan het begin van de vijfde rit van de Giro.

16 mei: Een MRI-scan laat geen verdere schade zien in de knie van Dumoulin.

9 juni: Dumoulin maakt zijn rentree in het Critérium du Dauphiné.

15 juni: Dumoulin stapt niet meer op in de voorlaatste rit van de Dauphiné.

16 juni: Dumoulin ondergaat in Hengelo een kleine operatie aan zijn knie.

17 juni: Dumoulin besluit in de auto dat hij niet op hoogtestage gaat in de Alpen.

20 juni: Dumoulin maakt bekend dat hij de Tour niet rijdt.

'Tom krijgt de ruimte om batterij weer op te laden'

Dumoulin krijgt de komende tijd alle tijd en ruimte om mentaal en fysiek helemaal te herstellen, zodat hij in het laatste deel van het seizoen nog voor goede prestaties kan gaan.

"Eindelijk is nu de factor tijdsdruk even weg", aldus Visbeek. "Dat zorgt ervoor dat Tom de ruimte heeft om de batterij weer op te laden, zijn gedachten weg te houden van zijn knie en naar een doel toe te werken."

"Doorgaans zie je dat hij redelijk snel weer gezonde ambities begint te krijgen als hij die rust vindt. Het zal Tom wel een week of twee kosten om dit allemaal een plek te geven, het is een zware periode geweest. Maar ik verwacht dat hij over twee weken met ambitie terugkeert bij de ploeg en alweer zijn programma wil bespreken", glimlacht Visbeek.

De Vuelta a España, die op 24 augustus van start gaat, lijkt het meest logische doel voor Dumoulin in het naseizoen. "Dat zou een realistische optie kunnen worden", geeft Visbeek toe. "Maar het belangrijkste voor Tom is nu dat hij daar even niet over na hoeft te denken, zodat hij fris en uitgerust aan een nieuwe traject kan beginnen."