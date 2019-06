Tom Dumoulin had er geen moment rekening mee gehouden dat de knieblessure die hij een maand geleden opliep in de Giro d'Italia hem zoveel parten zou spelen dat hij een streep moet zetten door deelname aan de Tour de France.

"Ik had niet verwacht dat het herstel van de knie zo gecompliceerd zou worden. Eigenlijk ben ik als een gewonde, dolle stier op de Tour afgerend na de Giro", zegt hij donderdag in gesprek met de NOS.

"Uiteindelijk is het uitgedraaid op een soap, met een dagelijks kniejournaal. Op een gegeven moment ben ik me gaan realiseren dat het niet realistisch is om de Tour te rijden. Ik heb meer tijd nodig om te herstellen."

Dumoulin stapte vorige week ook al af in het Critérium du Dauphiné en keerde begin deze week huiswaarts toen hij met de auto op weg was naar de Alpen voor een trainingsstage.

"Ik heb tien hechtingen in mijn knie. Eigenlijk heb ik niet de tijd genomen alles te verwerken. Zonder na te denken heb ik er alles aan gedaan om naar de Tour te gaan. In de auto ging ik nadenken en toen heb ik besloten dat dit hem niet meer wordt."

"Het voelde als een opluchting. Ik heb er nog geen moment spijt van gehad. Ik haal het gewoon niet meer, heb een wond in mijn knie. Sinds mijn val in de Giro zit ik in een revalidatieproces en niet in een proces om in goede vorm de Tour te winnen."

Dumoulin in eerste week Giro ten val

Dumoulin kwam begin mei al in de eerste week van de Giro ten val. De Limburger, gestart als een van de grote favorieten, probeerde het een dag later nog wel, maar voelde zich te gekwetst om door te fietsen.

Dumoulin werd vorig jaar nog knap tweede in de Tour de France. Hij moest de eindzege laten aan de Brit Geraint Thomas van Team Sky, dat op dit moment door het leven gaat als Team INEOS.

Naast Dumoulin ontbreken ook de nummer drie (Chris Froome) en nummer vier Primoz Roglic van vorig jaar in de Tour. De Brit van Team INEOS is zwaar geblesseerd en de Sloveen van Jumbo-Visma kiest na de Giro voor de Vuelta a España.

Dumoulin gaat nu vermoedelijk ook de Vuelta (van 24 augustus tot en met 15 september) rijden, maar daarover beslist hij pas in een later stadium in samenspraak met zijn ploeg Team Sunweb.

De 106e editie van de Tour duurt van 6 tot en met 28 juli. Er staan zeven berg-, vier heuvel- en acht vlakke etappes op het programma, en bovendien worden er een ploegen- en individuele tijdrit afgewerkt.