Tom Dumoulin ziet af van deelname aan de Tour de France. De Limburger heeft nog te veel last van de knieblessure die hij opliep in de Giro d'Italia, meldt zijn ploeg Team Sunweb donderdag.

"Ik heb heel hard geprobeerd om het te halen, maar ik moet naar mijn lichaam luisteren", zegt de 28-jarige Dumoulin in een persbericht van zijn ploeg. "Ik moet niet jagen op een onrealistisch doel."

Team Sunweb stelt dat de nummer twee van vorig jaar fysiek niet in staat zal zijn om in topvorm aan het vertrek te staan in Brussel. "Hij krijgt nu de tijd om te herstellen van deze zware periode", aldus de ploeg.

Dumoulin kwam begin mei al in de eerste week van de Giro ten val. De Limburger, gestart als een van de grote favorieten, probeerde het een dag later nog wel, maar voelde zich te gekwetst om door te rijden.

De Giro-winnaar van 2017 maakte anderhalve week geleden zijn rentree in het peloton in het Critérium du Dauphiné, maar stapte in het slotweekend af.

'Te kort dag om fit te worden'

De bedoeling was dat Dumoulin, die na de Dauphiné een kleine ingreep aan zijn knie onderging, maandag zou afreizen naar La Plagne, waar Team Sunweb een hoogtestage had gepland voor de Tour. Daar zag de renner echter kort na vertrek vanaf, waarna hij nu ook heeft besloten een streep door de Tour te zetten.

Volgens ploegarts Anko Boelens heeft het team lang vertrouwen gehouden dat Dumoulin tijdig fit zou zijn. "Helaas waren er verschillende tegenslagen in zijn herstel. Het is te kort dag om Tom de tijd te geven helemaal fit te worden, dus dit is de enige juiste beslissing."

Dumoulin eindigde vorig jaar als tweede in de Tour, achter de Brit Geraint Thomas. Ook Chris Froome, de nummer drie van vorig jaar, is er niet bij. Hij kwam in de Dauphiné hard ten val tijdens de verkenning van de tijdrit en liep daarbij verschillende botbreuken op. Primoz Roglic, de nummer vier van 2018, slaat de Tour ook over na een slopende Giro.