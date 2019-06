Dylan Groenewegen heeft donderdag op knappe wijze de eerste etappe van de ZLM Tour gewonnen. De Nederlander ging in volle finale onderuit, maar was desondanks duidelijk de sterkste in de massasprint. Alejandro Valverde bekroonde zijn rentree met etappewinst in La Route d'Occitanie.

Groenewegen had op de streep in Heinkenszand bijna een fietslengte voorsprong op de nummer twee, de Let Emils Liepins. De Australische sprinter Caleb Ewan eindigde op gepaste afstand als derde.

De 25-jarige Groenewegen viel in de etappe van Bredene naar Heinkenszand (197,9 kilometer) op twaalf kilometer van de finish, wat hem schade aan de rechterkant van zijn lichaam opleverde. "Gelukkig zijn het slechts kleine schaafwondjes", zei de ritwinnaar na de etappe.

Zijn ploeggenoten brachten Groenewegen vier kilometer na zijn val al terug in het peloton, waarna de sprinter het overtuigend afmaakte in de sprint.

Jos van Emden behoudt de leiderstrui. De ploegmaat van Groenewegen won woensdag de proloog in Yerseke.

Negende zege van het jaar voor Groenewegen

Groenewegen bezorgde zijn ploeg Jumbo-Visma de 27e zege van 2019. De Amsterdammer staat op negen overwinningen dit jaar: drie etappes in de Vierdaagse van Duinkerke, twee etappes in Parijs-Nice, één etappe in de Ronde van Valencia en de Ronde van de Algarve en winst in de Driedaagse Brugge-De Panne.

De voormalig Nederlands kampioen bereidt zich in de ZLM Tour voor op de Tour de France (6-28 juli). Vorig jaar won Groenewegen twee etappes in de Ronde van Frankrijk.

De ZLM Tour, die tot en met zondag duurt, gaat vrijdag verder met een vlakke etappe van 168,1 kilometer tussen Etten-Leur en Buchten.

Valverde wint eerste rit La Route d'Occitanie

Valverde won de eerste etappe in La Route d'Occitanie. De wereldkampioen bleef de Ier Eddie Dunbar en de Fransman Élie Gesbert voor in de rit van 175,5 kilometer van Gignac-Vallée de l’Hérault naar Saint-Geniez-d’Olt-et-d’Aubrac. In de laatste vier kilometer ging het gemiddeld 8,3 procent omhoog.

De 39-jarige Valverde rijdt in de Franse etappekoers, die vroeger bekendstond als de Route du Sud, zijn eerste koers sinds hij op 28 april afstapte in Luik-Bastenaken-Luik. De wereldkampioen kampte met een blessure aan zijn heiligbeen.

De renner van Movistar, die pas zijn tweede zege van het jaar boekte, zal over ruim twee weken ook aan de start staan van de Tour de France.