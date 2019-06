Jos van Emden heeft de proloog in de ZLM Tour gewonnen. De tijdritspecialist legde woensdag het 6,8 kilometer lange parcours in Yerseke af in 7.54 minuten.

Van Emden verwees daarmee twee ploeggenoten van Team Jumbo Visma, Mike Teunissen en Tony Martin, naar de overige podiumplaatsen. Beide renners strandden op twee seconden.

Van Emden is dankzij zijn proloogwinst ook de eerste leider in het klassement van de Nederlandse rittenkoers, die voor sprinters geldt als een belangrijke voorbereidingswedstrijd op de Tour de France.

"Het is mooi dat we hier het volledige podium bezetten", reageerde de 34-jarige Van Emden. "Voor de rest van de week hebben wij een mooie uitgangspositie en meerdere troeven om uit te spelen."

"Ik heb klassementsambities, maar het belangrijkste is dat we het uiteindelijk binnen de ploeg houden."

Groenewegen test benen voor Tour

Dylan Groenewegen is een van de snelle mannen die deze week zijn benen test voor de Tour de France. Ook de Australiër Caleb Ewan, goed voor twee ritzeges in de afgelopen Giro d'Italia, geldt als een van de favorieten.

Vrijdag rijdt het peloton van de Belgische kustplaats Bredene naar het Zeeuwse Heinkenszand. Waarschijnlijk zijn dan de sprinters voor het eerst aan zet.

In totaal rijden de renners tijdens de ZLM Tour ruim 714 kilometer door Zeeland, Limburg en Brabant en een stukje door België. De slotetappe eindigt zondag in Tilburg.

De ZLM Tour is na een jaar afwezigheid weer terug op de wielerkalender. De laatste editie, in 2017, werd gewonnen door de Portugees José Gonçalves. Lars Boom was in 2013 de laatste Nederlandse winnaar.