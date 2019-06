Elia Viviani heeft woensdag zijn tweede ritzege op rij geboekt in de Ronde van Zwitserland. De Italiaanse renner van Deceunick-Quick Step was net als dinsdag de snelste in een massasprint.

Viviani verwees in de 177 kilometer lange vijfde etappe van Münchenstein naar Einsiedeln Peter Sagan naar de tweede plaats. De Belg Jasper Stuyven finishte op de kasseien van de licht bergop lopende finishstraat als derde.

Sagan blijft wel in het bezit van de gele trui. De Slowaak van BORA-hansgrohe verdedigt in het algemeen klassement een voorsprong van veertien seconden op Michael Matthews. Kasper Asgreen staat derde op 21 tellen.

Beste Nederlander in de rituitslag was Taco van der Hoorn (Jumbo-Visma) op de vijftiende plaats. Zijn ploeggenoot is de hoogst genoteerde Nederlander in het klassement. Hij staat 31e op 1.08 minuten van Sagan.

De rit naar Eindsiedeln was de laatste kans voor de sprinters, want vanaf donderdag is het serieus klimmen geblazen. Zowel de zesde als de zevende etappe finisht bergop. De Ronde van Zwitserland duurt tot en met zondag.

Een van de favorieten voor de eindzege, Tour-winnaar Geraint Thomas, verliet dinsdag de koers na ten val te zijn gekomen. Richie Porte, die vorig jaar de eindzege pakte in Zwitserland, koos deze keer voor het Critérium du Dauphiné, waarin hij elfde werd.

Vluchter Lindeman snel gegrepen

Bijna direct na de start in Münchenstein reden Bertjan Lindeman, Stefan Küng, Matej Mohoric en Fabien Grellier weg uit het peloton. Waar de Nederlander van Jumbo-Visma er niet in slaagde weg te blijven, hielden de Zwitser, Sloveen en Fransman langer stand.

Bij aan het aanbreken van de lastige slotfase, met de klim naar Sattel (tweede categorie) en Schnabelsberg (derde categorie) probeerde Mohoric het alleen. De voorsprong van twee minuten bleek echter onvoldoende voor de Sloveen van Bahrain-Merida om de sprintersploegen achter zich te houden.

Op 13 kilometer van de streep werd Mohoric gegrepen en reed het peloton in hoog tempo richting de licht omhoog lopende finishstraat. Viviani ging snel aan op de kasseien, waarna Sagan er niet meer in slaagde om de Italiaanse kampioen voorbij te steken.